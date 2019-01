Det bekrefter Burnley-manager Sean Dyche på en pressekonferanse.

– Han er sulten på å komme hit og vise seg. Vi vet han har en god personlighet og et ønske om å gjøre det bra. Det viktigste for meg er å ha motiverte spillere, sier Dyche.

Avtalen for Crouch er en del av en overgang der Burnley-spiss Sam Vokes går til Stoke. Dyche bekrefter at det handler om en korttidsavtale for Crouch frem til sommeren.

Crouch har til nå spilt 462 Premier League-kamper for seks forskjellige klubber og scoret 108 mål. Han var på banen i 31 kamper da Stoke rykket ned i fjor, og scoret fem mål. Denne sesongen har han vært på banen 22 ganger i Championship og scoret ett mål.

38-åringen har tidligere spilt for Tottenham, Aston Villa, Southampton, Liverpool og Portsmouth i Premier League.

Crouch står med rekorden for flest mål på hodet i Premier League med sine 53, og får nå mulighet til å forbedre denne i Burnley. Han er også den som har blitt byttet inn flest ganger i Premier League. Hele 152 ganger har den lange engelskmannen blitt byttet inn.

Vokes på sin side har startet ti kamper for Burnley denne sesongen, og står med tre mål.