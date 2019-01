Hendelsen fant sted i mannens leilighet på Oppsal i Oslo den 26. september i fjor.

Den drapssiktede mannen ringte selv etter ambulanse klokken 20.52 og fortalte at han hadde skutt samboeren ved et uhell.

Med veiledning fra AMK utførte han førstehjelp på kvinnen i 40-årene. Hun var i live da ambulansepersonell kom til stedet, men ble erklært død etter få minutter.

Mannen ble umiddelbart siktet for drap og har sittet varetektsfengslet siden. Han har hele tiden hevdet at våpenet gikk av ved et uhell, og at han aldri rørte ved avtrekkeren.

Ny rapport

Siktede har i avhør forklart at en voldsom krangel var forløpet til hendelsen. I et forsøk på å jage samboeren ut av leiligheten, ladet han hagla med to patroner. Da han klappet hagla sammen igjen, gikk de to patronene av og traff kvinnen i overarmen, ifølge hans forklaring.

I forrige uke mottok påtalemyndigheten den tekniske undersøkelsen av mannens hagle. Den viser at haglen konsekvent går av ved normal sammenklapping, uten at man trenger å røre ved avtrekkeren.

Oslo tingrett mener rapporten styrker siktedes forklaring, og at det ikke lenger finnes sterk nok grad av sannsynlighet for at han skjøt samboeren med viten og vilje. Dermed konkluderer dommeren med at mannen må løslates.

Politiadvokat Kari Kirkhorn sier at kjennelsen vil bli anket. Hun har bedt om oppsettende virkning, og mannen er derfor ikke løslatt på nåværende tidspunkt.

MANNENS LEILIGHET: Siktede og fornærmede skal ha hatt et forhold og var samboere da hendelsen fant sted. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Tingretten har gjort en vurdering, og den tar vi til etterretning. Men kjennelsen vil altså bli anket, sier hun.

– Ikke drapsmann

Mannens forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, mener våpenrapporten viser at hans klient har snakket sant hele tiden.

– Den viser at dette var en ulykke, og at han ikke hadde noen intensjon om å skade henne. Hans intensjon var å true. Det er selvsagt klanderverdig å lade et våpen i en slik situasjon, men det gjør ham ikke til drapsmann, sier Henriksen til TV 2.

Han ønsker ikke å kommentere klientens reaksjon på løslatelsen før lagmannsretten har behandlet anken fra påtalemyndigheten.

Bistandsadvokat Gunhild Bergan, som representerer kvinnens barn, ønsker heller ikke å kommentere saken før anken er behandlet.

Politiadvokaten mener det er grunnlag for å holde siktede fengslet fordi han kan mistenkes for et lovbrudd som kan medføre en lengre straff en ti års fengsel. Retten mener imidlertid det kun er grunnlag for å mistenke ham for uaktsomt drap, som har en strafferamme på seks års fengsel.