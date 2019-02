Akkurat nå på går det et SUV-kappløp blant verdens mest eksklusive bilprodusenter. En rekke nye og kostbare biler har rullet inn, fra merker som Lamborghini, Maserati og Bentley.

Årsaken er enkel: Det blir stadig flere virkelig rike mennesker i verden. Og de trenger noe å bruke pengene sine på!

Det vet naturligvis Rolls-Royce alt om. Nå har de også laget SUV og da snakker vi naturligvis ikke småtterier.

Deres Cullinan er verdens dyreste SUV. Rolls-Royce påstår også at den er verdens mest eksklusive.

Nå har Cullinan vært en snartur i Norge. Og én av dem som har fått sett nærmere på den er Brooms Mats Brustad.

Vi tar en telefon for å finne ut hvordan det går:

Må nullstille deg

Ring, ring

– Hei Knut! Du, dette er temmelig sprøtt. Jeg trodde først at vi bare skulle få se på Cullinan, eventuelt få ta en forsiktig prøvetur med den. Men nå har jeg fått kjøre, nei forresten herje, med den på isen her. Det kan jeg love deg er noe helt spesielt! Denne bilen stjal egentlig hele showet her oppe.

– Såpass, ja! Hvordan er egentlig verdens dyreste SUV?

– Da må jeg nesten tenke meg litt om... Hvor skal jeg begynne? Jo, dette er en av de bilene der du nesten må nullstille deg først. For den er noe helt for seg selv. Det ser du med en gang. Den ruver skikkelig, med en massiv front. Den ser virkelig ikke ut som noe annet. Og det inntrykket fortsetter også når jeg setter meg inn.

Her er det ikke verst å sitte!

Godt vant til luksus

– Her er det lekre materialer og luksus over hele linja. Samtidig som den er litt konservativ og veldig britisk. Bare det å åpne døren er spesielt. Det merkes at den er kjempetung. Alt er gjort for at det skal være mest mulig eksklusivt. Det er tydelig at Rolls-Royce har tatt denne jobben på alvor, sier Mats.

Gjett om disse vakte oppsikt i den norske fjellheimen.

Han legger til:

– Jeg har vært så heldig å kjøre Bentley Bentayga, som byr på mye av det samme. Forskjellen er bare at Cullinan er så mye mer. Dette er en bil for de som er særdeles godt vant til luksus og som ikke vil fire på noe som helst når de skal kjøre SUV. Det gjenspeiler seg også når man kjører den. Begrepet "flyvende teppe" er helt riktig til denne bilen. Alt er lagt til rette for at de om bord skal ha det mest mulig komfortabelt. Alt fra seter, hendler og brytere – til en helt overlegen støydemping. Og naturligvis at det kan gå fort. Under panseret finner vi en V12 Biturbo på 6,75 liter og 571 hestekrefter!

To norske kunder har allerede bestilt, sannsynligvis blir det flere.

Ganske absurd

– Og dette har du altså fått kjøre på bane?

– Ja og her var det klar tale fra representantene fra Rolls-Royce: Bare dra på, det tåler bilen! Så da var jo jeg høflig og gjorde som jeg ble bedt om...

Hvitt skinn og eksklusivt treverk i interiøret.

– Jeg må si at å ligge i breisladd med en Cullinan til 5,5 millioner kroner er ganske absurd. Den veier nesten 2,7 tonn! Selv om den er fullpakket av elektronikk og hjelpemidler, er det naturligvis ikke mulig å komme unna at man merker vekten, Men fy flate så moro! Jeg tviler vel på om mange eiere kommer til å gjøre det samme, men da går de glipp av noe, sier Mats.

For selv om de fleste Cullinan-eksemplarene nok kommer til å holde seg på fine veier det meste av tiden, har Rolls-Rolls lagt vekt på at den også skal ha svært habile terrengegenskaper. Det gjelder både på snø – og i sanddyner.

Den ruvende fronten avslører bilen med én gang. Dette er en Rolls-Royce!

To nordmenn har bestilt

– Det er en offroadløype her også, den kjørte en av instruktørene Cullinan gjennom. Og det er ikke tvil om at bilen er kompetent der også. Men jeg skulle likt å se de eierne som tar den med ut i skogen. Tenk hvis du setter deg fast med en bil som dette. Da må du vel helst ha helikopter for å komme deg ut igjen!

Rolls-Royce Cullinan koster altså rundt 5,5 millioner i Norge. Prislappen til tross: To kunder har allerede bestilt den. Og det er gode muligheter for at det blir flere.

– Rolls-Royce er jo eid av BMW. Bestillinger går via en forhandler i Stockholm, der får man gjort alt det praktiske. Og de som kjøper denne bilen får virkelig noe helt spesielt. Jeg må si at det er vanskelig å tenke seg en SUV som topper denne på luksus, sier Mats.

Erkebritisk og litt konservativt: Her er du ikke i tvil om at du sitter bak rattet i en helt spesiell bil.

En siste tur

– Men hvem er det som er i målgruppa her hjemme?

– Det er nok ikke akkurat folk som må dobbeltsjekke i nettbanken før de bestiller! Her snakker vi de som har veldig, veldig mye penger og helt sikkert også mange biler fra før. Med Cullinan får de det ypperste som bygges av SUV i verden. Og de får en bil som kommer til å skille seg ut, overalt hvor de kommer. For noen er nok det også temmelig viktig, sier Mats.

– Men du: Nå må jeg sjekke om jeg kan få ta en siste, ekstra tur med Cullinan. Dette får jeg kanskje aldri oppleve igjen. da må jeg benytte sjansen nå. Vi snakkes!

