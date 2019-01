Ja, du leste helt rett. Forskeren i Ålesund brenner for å snakke varmt om den røde og norske sjøpølsa.

– Det er faktisk et av de best betalte sjømatproduktene som finnes i hele verden i dag, og da er det gjerne i tørkede varianter sånn som her. Spesielt kineserne er helt ville etter sjøpølse, forteller Kjerstad entusiastisk til TV 2.

Stort potensial

Det kalles havets ginseng og har i årtusener vært brukt som et tradisjonelt helseprodukt i Asia.

– Den er litt nøytral i smaken, litt sånn bruskaktig. Så det er ikke den største smaksopplevelsen for en nordmann. Men i Kina slår det godt an, forklarer Margrethe Kjerstad ved Møreforsning.

Og det betyr at den merkelige skapningen kan bli Norges neste store eksportprodukt innenfor sjømat.

– Potensialet er kjempestort fordi det er liten tilgang på sjøpølse på verdensbasis og prisene er høye. Det er stor interesse for å skaffe tilgang på vår røde sjøpølse, og vi har mye av den, sier forskeren som har spesialisert seg på sjøpølsa.

Den kan også ha andre bruksområder.

– Du kan ta den i tørket form, vannet den ut og spise som kokt produkt. Du kan også ha det som tilsetting i suppe og du kan spise den levende som shushi, reklamerer Kjerstad.

Sjøpølsa lever ned mot 250 meters dyp og er ofte bifangst for reke- og krepsefiskere. Flere kommersielle aktører står nå klare til å starte fiske.

UKJENT: Man vet lite om biologien til sjøpølsa, og det er vanskelig å anslå alderen. Foto: Arne Rovick

– Vi har den inne i fjordene og ute i Barentshavet. Sjøpølsa er rundt oss på alle kanter, men siden det er lite kunnskap må vi starte et forsiktig uttak slik at vi ikke fisker den ut, sier Kjerstad.

Spennende produkt

Torsdag hadde hun og teamet på laben til Møreforskning på Norsk Maritimt kompetansesenter i Ålesund besøk av fiskeriminister Harald T. Nesvik som fikk innføring i sjøpølsas potensiale.

VERDIFULL: I tørket form skrumer sjøpølsa betraktelig inn. Denne klumpen veier ca. 70 gram. Foto: Arne Rovick

– Halve Sunnmøre burde jo stø i kø for å investere i sjøpølse til den prisen, fleipet fiskeriministeren.

Han legger til:

– Hvis man lykkes med dette så er det en forretning som man kan videreutvikle og sørge for bearbeiding i Norge. Det er helt klart et spennende produkt og jeg håper at man lykkes, sier fiskeriministeren til TV 2.

Nesvik er opptatt av ytterligere verdiskapning i fiskerinæringa.

– Det er utrolig viktig fordi det handler om å se på nye arter og få flere bein å stå på. Vi har også en stadig større verdensbefolkning som trenger både mat, protein og andre næringsstoff, og da er havet løsningen. Derfor skal vi ta godt vare på havet, vi skal ha bærekraftig høsting av ressursene og så skal vi skape produktene for fremtida, sier Nesvik til TV 2.

Forskeren har troen.

– Får vi til dette så passerer eksporten av Norsk sjømat 100 milliard kroner, sier Kjerstad og gir fiskeriministeren en «high five».