– Norge skal bruke bistand som pressmiddel i flyktningpolitikken

KrF jublet da de fikk utviklingsministeren, som skal ha ansvaret for norsk bistand- og utviklingspolitikk.

Men en Frp-seier i regjeringserklæringen er vanskelig for KrF:

«Regjeringen vil bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere», heter det i regjeringserklæringen.

– Det at vi skal bruke bistand som et pressmiddel for å få på plass returavtaler, har Frp ment lenge, sier Jon Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsperson.

– Er det riktig å bruke bistand til å fremme norske egeninteresser?​

– At man ikke skal forvente noe tilbake er naivt. Nå har vi endelig fått det med i regjeringsplattformen at vi skal bruke bistand som pressmiddel i flyktningpolitikken. Bistand har mye å si for mottakerlandet og vil gi Norge en posisjon for å få på plass til returavtaler, sier Helgheim, som mener Norge bør både lokke med bistand og true med å trekke bistand, for å sikre returavtaler.

Norsk bistand Forvaltning av norsk bistand er i dag delt mellom Utenriksdepartementet og Norad. I tillegg kommer Norec (tidligere Fredskorpset) og Norfund.

40 prosent av utenrikstjenestens ansatte jobber med administrasjon av utviklingsbistand.

Norge brukte i 2018 1,9 milliarder kroner på administrasjon av bistand.



Bistandsbudsjettet for 2019 er på én prosent av Norges samlede inntekter, eller 38 milliarder kroner. Kilde: Bistandsaktuelt.no

I dag har Norge returavtaler med 30 land.​

– Bistand er til for å fremme flere parters interesser. Hvis verden skal bli et bedre sted, blir det ikke bedre av at vi bare sender penger og mottakerne ikke oppfølger sine forpliktelser. Frp har i alle sammenhenger vært for gulerot og pisk. Det er naivt at vi skal pøse ut penger og at det er umoralsk å ikke innrette seg etter andres interesser, sier Helgheim til TV 2.

– Naivt

Over dobbelt så mange innvandrere som oppholdt seg ulovlig i Norge ble tvangsreturnert i periodene etter at Norge inngikk returavtale med et land, ifølge en rapport Fafo laget for Justis- og beredskapsdepartementet i 2017.

– Det største problemet vi har med å gjennomføre returer ved avslag og sørge for at ulovlige innvandrere sendes ut, er at mottakerland motsetter seg det. Derfor er returavtaler helt avgjørende.

Han mener det er naivt å ikke stille noen krav til de som mottar bistand.

– Det viser en mangel på dybdeforståelse for problemet. Vi har prøvd bistand i så mange år uten nevneverdig positiv effekt. I Norge er vi gode til å gi penger til alle gode formål, og fungerer det ikke så gir vi litt til.