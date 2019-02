Dette krevde kjendisene å få med seg inn på Farmen-gården

Medisiner

TV 2 har også tidligere skrevet at deltakerne på Farmen kjendis får lov til å ta med seg nødvendige medisiner inn på gården.

Erik avslører at han hadde med seg allergimedisin, mens TV-veterinær Trude Mostue (50) trengte medisiner for lavt stoffskifte.

– Jeg krevde ingenting på gården, annet enn medisinene mine. Jeg har lavt stoffskifte, og det slet jeg med litt der inne, så de medisinene måtte jeg ha med inn, sier Trude.​

Prøvde seg på snus og sjampo

Flere av kjendisene avslører at de prøvde å få med seg ulike gjenstander inn på gården, men at produksjonen satte foten ned.

PRØVDE Å FÅ MED SNUS OG KOSEBAMSE: Erik Anders Sæter og Martine Lunde. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg prøvde å si at jeg måtte ha snus for å være med, men det rikket ikke produksjonen seg på, sier TV-profil Erik Anders Sæter (22).

– Jeg spurte om å få ta med bamsen min Simba, siden jeg har den med meg over alt og jeg sover med den hver natt. Men det var helt uaktuelt, sier blogger Martine Lunde (22).

– Jeg spurte om sjampo, balsam og alle skjønnhetsartikler, men det fikk jeg ikke lov til å ta med, sier modell Kathrine Sørland (38).

Ingen krav

Noen av årets kjendis-deltakere forteller at de ikke stilte et eneste krav før de takket ja.

– Jeg stilte ingen krav. Jeg visste ikke at det var mulig en gang, sier fristilkjører Tiril Sjåstad Christiansen (23).

– Da jeg fikk tilbudet, sa jeg: Hvis dere vil ha meg med, så kommer jeg tvert. Men jeg fikk lønn, da, sier NRK-programleder Ronald Pulk (38).

Kjendisene får betalt for å være en del av innspillingen, i motsetning til deltakerne i originale Farmen, som ikke får lønn.​

Telefon én gang i uken

TV 2 har tidligere skrevet at deltakerne får tilgang på telefon ukentlig i løpet av Farmen kjendis-innspillingen, for å følge opp forretninger, siden de fleste av dem er selvstendig næringsdrivende.

– Jeg fikk høre at jeg kunne snakke med managementet mitt en gang i uken, så da ringte jeg sjefen, bare for å høre hvordan det gikk på jobb. Utover det var det ingen goder, sier kjendiskokk Christer Rødseth (27).

ÅRETS DELTAKERE: Øverst fra venstre: Ole Klemetsen, Donna Ioanna, Runar Søgaard, Tiril Sjåstad Christiansen, Svein Østvik, Kathrine Sørland, Christer Rødseth og Trude Mostue. Nederst fra venstre: Ronald Pulk, Mina Hadjian, Martine Lunde og Erik Anders Sæter. Foto: Espen Solli/ TV 2

Mina uttrykker at deltakerne er fornøyde med at ingen fikk spesialbehandling under innspillingen.

– Jeg er veldig glad for at det ikke var merkbare forskjeller mellom oss. Om noen hadde hatt en spesialavtale og fått en gode som ingen andre hadde fått, så tror jeg vi hadde slått ned hverandre. Små ting blir veldig store når du blir satt i en slik boble, sier Mina.

