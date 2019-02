Gründerne ønsker seg elektrisk varebil – men det er for dyrt

Det håper Sigrun Syverud og Ragnhild Rogstad at det kan bli en endring på.

De driver Fjong, en oppstartsbedrift som driver en nettjeneste for klesutleie. I dag bruker de en elektrisk BMW i3 til å frakte klær til og fra sitt showroom i Drammensveien i Oslo.

Syverud og Rogstad kunne godt tenke seg en større og mer praktisk varebil, men så langt har de ikke tatt seg råd til det. Elektriske varebiler kommer dårlig ut prismessig sammenlignet med de fossile utgavene, men en dieseldrevet varebil er ikke noe de ønsker seg.

Gjenbruk

– Det å være miljøvennlig er kjempeviktig for oss. Bærekraft er en viktig del av vårt konsept, sier Sigrun Syverud.

Utleie av klær handler både om at folk skal kjøpe mindre og at hvert plagg brukes flere ganger. Syverud viser til at tekstilindustrien er svært forurensende.

– For å produsere én T-skjorte går det med 2,5 tonn vann. Det er like mye som et menneske drikker på to og et halvt år. Om man brukte hvert klesplagg dobbelt så mange ganger, ville det redusert klesindustriens klimaavtrykk med 44 prosent, sier hun.

Ønsker tiltak

Venstre vil ha flere elektriske varebiler på veiene og ber Enova komme på banen. I dag tilbyr Enova en tilskuddsordning for bedrifter som trenger mange elbiler. Venstre mener at bedrifter som bare trenger én elektrisk varebil, også skal kvalifisere for støtte.

SLÅR ET SLAG FOR EL-VAREBILENE: Venstres Jon Gunnes. Foto: Venstre

– Vi vet at det funker. Mange små bedrifter har små behov, og da kan vi gjøre som vi tidligere har gjort med varmepumper og andre tiltak. Enova må få klar beskjed om at de må tilby denne tjenesten med støtte også til dem som bare trenger en eller to varebiler, sier Jon Gunnes, Venstres transportpolitiske talsmann på Stortinget.

Mens 31 prosent av de nye personbilene som ble solgt i fjor gikk på strøm, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken at bare 4,8 prosent av nyregistrerte varebiler er elektriske.

Stor prisforskjell

– Er elektriske varebiler litt glemt i elbildebatten?

– Det er litt vanskelig å finne en gulrot, for det hjelper ikke å frita elektriske varebiler for moms. Bedrifter kan uansett skrive av momsen når de kjøper fossile biler. Da må vi eventuelt over på en støtteordning, og da er Enova redskapet, sier Gunnes.

Selv uten moms er prisforskjellen stor. En Peugeot Partner koster fra 168.364 kroner uten avgifter med 1,5 liters dieselmotor. Den elektriske utgaven koster 231.100 kroner.

Forskjellen er enda større for store varebiler. Volkswagen tilbyr en elektrisk versjon av varebilen Crafter, men den koster fra 644.600 kroner uten moms. En tilsvarende dieseldrevet Crafter med 140 hestekrefter og automatgir koster 387.980.