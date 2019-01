Franskmannen har skrevet under en femårskontrakt til juni 2024, melder Manchester United på sine hjemmesider.

– Jeg elsker tiden min i klubben. Fra første dag har jeg følt meg som en del av United-familien. Jeg er svært ydmyk og overveldet av varmen og kjærligheten fra våre fans, som fortsatt overrasker meg, sier Anthony Martial ifølge klubbens hjemmesider og sender en takk til sin norske manager:

– Jeg vil takke Ole (Gunnar Solskjær) og trenerteamet for troen på meg og hjelpen jeg har fått til å ta spillet mitt til et nytt nivå. Denne klubben er alt om å vinne trofeer og jeg er sikker på at neste tittel ikke er langt unna, sier 23-åringen.

Ole Gunnar Solskjær er fornøyd med forlenge med franskmannen.

– Anthony (Martial) er en av de spillerne med et naturtalent som en hver trener elsker å jobbe med. For en ung mann. Han har en god fotballhjerne sammen med et eksepsjonelt talent som gjør at han har en spennende fremtid foran seg. Dette er den perfekte klubben for Anthony for å gjøre fremgang som en toppklasse angriper og vi er utrolig glad for at han har signert en langtidskontrakt, sier Solskjær om kontraktforlengelsen.

I april 2018 ville ikke Martial forlenge med Manchester United under José Mourinhos ledelse og franskmannen ønsket å forlate de røde djevlene.

Under Ole Gunnar Solskjær har 23-åringen fått ny giv og har roset nordmøringen for den offensive forvandlingen av Manchester-klubben.

Franskmannen har startet fem av sju kamper i Premier League under Solskjær og har levert to mål og en målgivende pasning.

I alle turneringer har kantspilleren scoret ti mål for Manchester United denne sesongen.