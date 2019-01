Toyota er verdensberømte for å lage folkelige og fornuftige biler med svært høy kvalitet – til gunstige priser.

Men de gjør andre ting også. Toyota har blant annet en god porsjon sportsbiler på samvittigheten.

MR2, Celica og Supra er bare noen av navnene mange har et forhold til. Men alle tre har nå vært faset ut i en årrekke. Igjen står bare GT-86, som for såvidt ikke er "bare". Den byr på veldig mye moro for pengene!

Men nå er det straks klart for et viktig comeback. Sportsbilen Supra kommer nemlig i helt ny utgave, nå er det åpnet for at norske kunder kan bestille modellen som kalles GR Supra.

Prislapp: 918.200 kroner

– Det har vært en helt utrolig interesse i Norge og internasjonalt for denne legenden av en bil. Vi gleder oss til å se den på norske veier i løpet av året, sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.

Antallet biler er begrenset. Reservasjonen gjøres på nettet, der kundene kan velge eksteriørlakk og betale et depositum på 20.000 kroner.

Produksjonen av nye Toyota GR Supra skjer i Graz i Østerrike og de første kundeleveransene skjer i andre halvår 2019. Prisen er kr. 918.200 inkludert frakt og levering Oslo.

Designet er særpreget, her tør Toyota å skille seg ut.

340 hestekrefter

Mye penger for en Toyota? Vel, da må du ta i betraktning hva de faktisk får for pengene.

Under Supra-panseret finner vi en 3-liters rekkesekser med 340 hestekrefter og 500 Nm dreiemoment. Den har en twin-scroll turbolader, høypresis direkteinnsprøyting og kontinuerlig variabel ventilkontroll som sikrer segment-ledende dreiemoment fra lavt i registeret.

Motoren er koblet til en åttetrinns automatkasse som gir lynraske opp- og nedgiringer, med tette intervaller mellom de laveste girene.

Den spesielle spolieren bak skal sikre godt marktrykk. Viktig når underlaget er som over!

Double bubble-tak

Selv lover Toyota at nye Supra er bygget som en sportsbil i sin reneste form, fri for kompromisser som går utover kjøregleden. Kort akselavstand, bred sporvidde, lav vekt, lavt tyngdepunkt og et ekstremt stivt karosseri skal bidra til hvasse kjøreegenskaper.

Referansene til den ikoniske 2000GT kommer spesielt tydelig frem i det lange panseret, de kompakte målene og double-bubble-taket. Sistnevnte er ikke bare inspirert av arven fra tidligere modeller, det er også en effektiv bidragsyter til å redusere motstand. Rett og slett fordi det er mindre bil som skal skjære gjennom luften, og det uten at man ofrer høyden i kupeen.

Femte generasjon

Frontdesignet er inspirert av fjerde generasjon Supra. En lav front som fremheves av en fremtredende grill med store luftinntak på hver side, disse bidrar til å kjøle motoren. Lyktene består av seks LED-dioder og inkorporerer også blinklysene og kjørelysene.

Bagasjerommet svelger unna bagasje for to personer for en helg, og kan utvides ved å ta ut et panel bak i kupéen. Det gir nok plass til en golfbag, eller det du trenger til en trackday.

Dette er femte generasjon av Toyotas legendariske sportsbil. Den er et samarbeidsprosjekt med BMW og vil dele mye med en ny Z4 fra tyskerne.

Supra har akkurat debutert i USA. Produksjonen starter opp på sensommeren og den skal bygges i Østerrike.

Verdens mest kjente sportsbil?

Supra har for øvrig vært med oss helt siden 1978, da som en spesialmodell av Toyota Celica. I dag er det nok mange som husker fjerde generasjon (A80) aller best. Det er modellen med mest særpreg – og ikke minst kjenner mange den fra filmsuksessen The Fast And The Furious. Nå er det 17 år siden den gikk ut av produksjon.

PS: "Verdens mest kjente sportsbil" er betegnelsen Toyota selv bruker på Supra i forbindelse med at de offentliggjør prisene på nykommeren. Skal vi gjette at noen andre bilprodusenter kanskje ikke er heeelt enig i det - og at Porsche (911) og Ford (Mustang) står ganske langt foran i køen blant disse..?

Nye Supra er femte generasjon, og den har litt av hvert å slektes på.

