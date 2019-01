Emil Iversen (27) var favoritt på herrenes 15 kilometer i klassisk stil hjemme på Merkåker - og han leverte som forventet.

27-åringen tok gullet med 7,3 sekunder ned til Martin Løwstrøm Nyegnet.

Har kjent på presset

Kampen om de øvrige medaljene ble uhyre jevn. Nyenget kapret sølvet foran Hans Christer Holund med bare 1,4 sekunds margin. Simen Hegstad Krüger lå lenge an til en plass på pallen, men måtte gi tapt. Lyn-løperen hadde tre sekunder opp til lagkamerat Holund på bronseplassen.

Både Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo og Didrik Tønseth stod over torsdagens renn. Alle tre er ventet å bli tatt ut til 15-kilometeren under VM i Seefeld, det samme er den nybakte norgesmesteren Iversen.

– Det betyr veldig mye. Det er artig. Sjelden man kommer på skirenn, og så er det eneste som er godt nok er å vinne, sier Varden-løper Iversen, som takket klubben og alle som har bidratt til å stable NM på beina, til TV 2.

– Jeg har kjent på presset. Du kan jo tenke deg. De fleste her i bygden vet hvem jeg er. Alle jeg møter sier at «dette må du ta». Det har vært litt press. Jeg måtte nok ikke flyttet om jeg ikke hadde vunnet. Men det er en fin måte for meg å gi tilbake og si takk.

– Vi kjemper om sølvet

Iversen har ikke konkurrert siden han stod av Tour de Ski for å fokusere på 15-kilometeren i Otepää - et renn han måtte stille til start i for å være aktuell til VM på samme distanse.

Det hele endte med at Iversen ble syk og måtte stå over det viktige rennet. Derfor smakte det nok ekstra godt å gå til topps og vise seg verdig en plass på firemannslaget til 15-kilometeren i VM. Der blir det knalltøff kamp om medaljene, også mot utlendingene.

– Det var et kjempeløp. Så er det bare å håpe på at det er enda mer å gi, sier Iversen.

– Tror du Bolsjunov og Niskanen ble skremt nå?

– Niskanen … Vi kjemper om sølvet. Kjenner jeg Bolsjunov rett, er det ikke mye som skremmer han. Uansett hvor mye jeg hadde vunnet med i dag, så hadde ikke han blitt skremt.