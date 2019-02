Varsler avgiftshopp for el-biler

vNår man fyller drivstoff på tanken, går 60 prosent av det man betaler rett til staten i form av avgifter.

De to viktigste avgiftene er veibruksavgiften og CO2-avgiften. Dagens avgifter gir staten inntekter på knapt 20 milliarder kroner årlig.

Begrunnelsen for veibruksavgiften er at veitrafikk påfører samfunnet kostnader i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp.

Men det er slett ikke alle bilister som betaler for denne kostnaden. De som kjører elbil, betaler ingen ting i veibruksavgift. Det samme gjelder de som fyller biogass, hydrogen og hytan.

Nær halvparten slipper unna

Nullutslippsbiler utgjorde i fjor 31 prosent av nybilsalget, og folk står i lange køer hos forhandlerne for å få tak i elbiler. Bilimportørene anslår at elbiler vil utgjøre 45 prosent av nybilsalget i 2019.

At elbiler er så populære i Norge, er en villet politikk. Elbilkjøpere slipper unna engangsavgift og moms, de unngår trafikkforsikringsavgift, og hittil har de kunnet suse gratis gjennom de fleste bommer i kollektivfeltet.

Men denne svært vellykkede politikken har en ulempe. Jo flere som kjører elbil, jo mindre får staten inn i skatter og avgifter som belaster fossilbiler.

Koster milliarder

Ifølge Vista Analyse vil veibruksavgiftene halveres innen 2030, gitt at folk kjøper de bilene Transportøkonomisk institutt antar at vi vil gjøre. Det betyr 10 milliarder mindre i statskassen.

INNTEKTENE STUPER: Vista Analyse ser for seg en halvering av veibruksavgiftene innen 2030. Skjermdump: Vista Analyse

Tall fra Finansdepartementet viser at utviklingen allerede har pågått i flere år. Avgift på kjøp av bil har falt fra 35 milliarder kroner i 2007 til 16,9 milliarder i 2018. I samme periode sank inntektene fra veibruksavgiften med drøyt 5 milliarder.

I Nasjonalbudsjettet legges det til grunn at omsetningen av nullutslippsbiler vil fortsette å øke.

«En slik utvikling vil gi videre nedgang i inntektene fra bilrelaterte avgifter», heter det i dokumentet.

– Trenger bærekraftig avgiftssystem

Politikere fra flere partier er enige om at avgiftsregimet må skrus om, og det må skje raskt.

– Det er to poenger her. Nullutslippskjøretøy har avgiftsfritak ved kjøp, og de bruker strøm og ikke fossilt drivstoff. Det gir lavere driftsutgifter, men avgiftene som ellers påligger fossilt drivstoff vil også minke, sier Helge Orten (H), leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

I den ferske regjeringsplattformen heter det at elbiler fortsatt skal være fritatt for engangsavgift og moms i hele perioden. Men allerede nå er politikerne i gang med å tenke på hvordan et framtidig avgiftssystem skal se ut.