Fengslede overgripere får ikke behandling etter sexforbrytelser mot barn

– Hvor sikker er du for din del på at dette programmet virker?

– Jeg er veldig sikker på at jeg ikke blir ført ut i den type kriminalitet. Jeg har vært på denne avdelingen i vel 2 1/2 år og føler meg veldig trygg på at jeg ikke kommer til å begå den type kriminalitet igjen. Det er et tøft program, men det er kjempenyttig, fastslår «Jan».

I Trondheim, Oslo og Stavanger får også noen innsatte delta i samme type behandling.

Får jevnlig henvendelser – må si nei

– Det er ikke noe godt å sitte å kjenne på. Jeg vet at det finnes veldig mange mange der ute som ikke får hjelp, jeg får telefoner fra andre fengsler jevnlig på at de søker råd om hva kan vi gjøre for disse, sier Trond Ueland som jobber som instruktør for sedelighetsprogrammet på Avdelingen M ved Bergen fengsel.

Han synes det er et stort problem at sedelighetsdømte som er motivert og ønsker å gå i terapi, ikke får anledning til dette.

– Hva tenker du om det?

– Det synes jeg er ille.

– Hvorfor?

– Det å slippe ut folk som er motivert, og hvor domstolen har sagt at her har man et problem, og så har vi ikke tilbud til alle som ønsker det, er problematisk.

Ueland sier at de som ikke har fått jobbet med problematikken vil i gitte situasjoner ha en forhøyet risiko for å begå nye overgrep.

– Og skjer det så er det jo ganske store konsekvenser for den som blir utsatt for det, fastslår Ueland.

Omlag 10 prosent av de sedelighetsdømte blir dømt for nye overgrep i løpet av fem år etter endt soning. Det finnes ingen god forskning som dokumenterer effekten av behandlingen, men Bergen fengsel oppgir til TV 2 at langt færre får tilbakefall etter gjennomført behandling, sammenlignet med de som ikke får samme tilbud.

Frykter nettverk av pedofile i fengsler

– I dag må vi si at vi har et langt større behandlingsbehov enn det vi har hatt noen gang før, så det er underdimensjonert, fastslår Leif Waage, assisterende regiondirektør ved Kriminalomsorgen Vest.

I Bergen fengsel soner 25 prosent for seksualforbrytelser. På landsbasis er også andelen høyere en noen gang, 18 prosent. Akkurat i dag soner omlag 640 personer for ulike seksualforbrytelser. Svært mange for overgrep mot mindreårige.

Mangel på ressurser gjør at norske fengsler i dag ikke klarer å følge opp denne gruppen innsatte godt nok og Waage frykter at konsekvensene ikke bare er økt fare for tilbakefall og nye overgrep.

Det er en kjent problemstilling at innsatte utveksler erfaringer, bygger nettverk og også planlegger ny kriminalitet fra innsiden av murene.

– Den andre tingen er at sedelighetsdømte kommer inn i miljøer som nå vokser, der vi kan ha god grunn til å være redd for nettverksbygging og kanskje de som har tilhørt en moderat lavere risiko, får økt risiko ved løslatelse, frykter Waage.

Svikter ofre og samfunnsoppdraget

– Er det ikke et svik mot ofre og potensielle ofre, å ikke følge disse overgriperne ordentlig opp?

– Hele poenget med en skikkelig straffegjennomføring er offerperspektivet. At vi skal redusere forhindre ny kriminalitet, når vi ikke gjør det arbeidet sviktet vi samfunnsoppdraget, sier Waage til TV 2.

Nå har vi gjennom Dark Room og andre prosjekter fått fokus og mange pågrepet. Hva tenker du at innsatte møter et system som er så begrenset i forhold til å hjelpe og behandle disse lovbryterne?

– Vi bygger opp en type argumentasjon med at samfunnet ikke bryr seg, og det er ikke kriminalitetsreduserende, fastslår Waage.

Han mener også at én ting er at de som er motiverte ikke alle får behandling. Det gjøres også for lite for å motivere mange til å gå i behandling. Et ressursspørsmål, mener Waage.

– Vi burde være ute å motivere for behandling. Men hvis det er slik at vi har for liten kapasitet til behandling, så lider også motivasjonsarbeidet, mener Waage.

Politiet fortviler

– Vi har et felles ansvar for å hindre at overgrep mot barn skjer. Derfor så er det veldig viktig at den straffen som blir idømt faktisk virker, slik at de ikke går nye overgrep når den er ferdig sonet, sier visepolitimester Ida Øystese Melbo ved Vest politidistrikt til TV 2.

Hun er ikke overrasket over det faktum at sedelighetsdømte ikke får behandling, men uttrykker likevel en klar bekymring.

– Vi er bekymret for den utviklingen som vi ser nå, særlig at overgrepsdømte i større grad finner hverandre og har kontakt på nett. Det gjør at de normaliserer straffbar adferd og de flytter grenser, sier Øystese

I Dark Room-saken alene avdekket politiet flere tusen profiler som knyttes til de mest groteske overgrep en kan tenke seg. Den mangelfulle oppfølgingen av de som nå soner for ulike seksuelle forbrytelser mot mindreårige, ryster også mange i politiet. Overfor TV 2 bekrefter også flere av de som etterforsker overgrep, at dagens situasjon ikke er holdbar.

– Derfor er det viktigere nå enn noen gang at vi gir de et godt tilbud og gir de mulighet for rehabilitering når samfunnet har de i sin varetekt, fastslår Øystese.