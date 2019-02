Derfor tar karrieren av nå

Film-, TV-, og teaterstjernen Pia Tjelta, forteller i ukens avsnitt av Skavlan hvordan det å få tvillinger, og å ha gode kollegaer rundt seg, ble hennes suksessoppskrift.

Tjelta opplever stor suksess for tiden. I høst vant hun Sølvskjellet for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i filmen «Blindsone» på filmfestivalen i San Sebastian. Den eneste andre nordmannen som har vunnet denne prisen, er Liv Ullmann.

41-åringen har også en av hovedrollene i Viaplay-serien «Hidden», som hadde premiere i går. Fra 7. februar er hun aktuell med Ibsens «Fruen fra havet» på scenen «The Printroom» i London.

– Jeg opplever det som et stort privilegium å få jobbe så konsentrert i ukedagene, også er jeg hjemme fredag til mandag, så det er helt topp det.

Hun forteller også at hele familien kommer bort for å være i London sammen med henne under spilleperioden.

– Det blir et lite eventyr for oss alle, det, sier Tjelta.

Mer avslappet

Suksessen 41-åringen har hatt i det siste, mener hun selv kan forklares med en mer tilbakelent holdning.

– Det siste året har du blant annet vunnet pris i San Sebastian med filmen «Blindsone». Hva er det som gjør at det plutselig skjer?

– Jeg tror jo kanskje det handler om at det øyeblikket man tar et skritt tilbake og lar livet skje, så skjer det ett eller annet. For min del handlet det om at jeg ble mor til tvillinger, og da finnes det ingen ting annet, det eneste det dreier seg om da, er å overleve. Og så handler det om det å bli satt i kunstneriske konstellasjoner som gjør at man blir en bra utgave av seg selv, og som gjør at man kan gjøre noe fruktbart sammen, forteller Tjelta.

Skuespilleren fikk datteren Sofia sammen med skuespiller Kyrre Haugen Sydness da hun var 22 år gammel. I 2015 ble hun mor til tvillinger med kjæresten Oddgeir Thune

– Det finnes ikke plass til å tenke på noe annet enn de to og enn den tilværelsen. Og det trivdes jeg med, å gå inn i den baby-sfæren som det var, smiler Tjelta.

Flyttet inn til eksen

Skuespilleren forteller at hun fortsatt har et godt forhold til faren til sin eldste datter, og at de sammen med barn og kjærester nå utgjør en slags storfamilie.