Et mulig plassering er ved Mjøsbrua mellom Biri og Moelv, melder NRK.

Styret ønsker at det fortsatt skal være drift ved to av dagens sykehus, men det er ikke sagt hvilke.

Det innebærer at to sykehusene i Hedmark og Oppland legges ned, enten Hamar, Elverum, Gjøvik eller Lillehammer.

Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sørøst har ikke ønsket å samle alle sykehusene i regionen på ett sted, fordi det geografiske området er stort.

Under dagens debatt tok flere til orde for at de ønsket å bestemme plasseringen av det nye hovedsykehuset senere, skriver NRK.

– Jeg skulle ønske vi slapp å vedta plassering, uten å vite hvilke sykehus som skal legges ned, sa Christian Grimsgaard.