Fikk Young Bloods-topp dømt – så kontaktet kvinnen politiet og fortalte at hun løy

Det bekrefter politiadvokat Fredrik Reinertsen overfor TV 2.

Hendelsen som fikk gjengmedlemmet dømt, fant sted på et utested i Oslo natt til lørdag 3. mars i fjor.

En kvinne beskyldte gjengmedlemmet i 20-årene for å ha slått eller klapset henne på rumpa med flat hånd.

I dommen legger tingretten til grunn at kvinnens kjæreste kontaktet gjengmedlemmet for å fortelle han at den typen oppførsel ikke er akseptabel.

Deretter ble kvinnens kjæreste utsatt for grov vold, ifølge dommen. Retten mener det er bevist at gjengmedlemmet og flere av hans venner slo og sparket kvinnens kjæreste inne på toalettet. Offeret pådro seg blant annet flere brudd i kjeven.

Sa at hun løy

I november i fjor ble gjengmedlemmet dømt til ett år og én måneds fengsel. Retten la avgjørende vekt på forklaringen til kvinnen som hevdet at hun ble slått på rumpa, og at mannen hadde utøvd brutal vold mot kjæresten hennes.

Etter rettssaken ble aktor, politiadvokat Reinertsen, kontaktet av kvinnen. Hun fortalte at hun hadde løyet til politiet og i retten.

– Jeg fikk en henvendelse om at hun hadde forklart seg falskt i rettssaken. På bakgrunn av disse opplysningene er kvinnen nå anmeldt for falsk forklaring. Saken mot henne er nå under etterforskning, sier politiadvokaten.

Politiet har anket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett.

– Vi anker til gunst for tiltalte. Det vil si at vi kommer til å be om at han frifinnes for voldsepisoden han er tiltalt for. Årsaken er at det nå er rimelig tvil om bevisene, sier Reinertsen.

Dømt for kidnapping

Når saken kommer opp for Borgarting lagmannsrett, må gjengmedlemmet imidlertid svare for flere mindre alvorlige anklager. Det dreier seg om kjøring uten førerkort, for å ha oppbevart kniv på offentlig sted og for bruk og salg av mindre mengder narkotika.

Alt tyder imidlertid på at dommen på ett år og én måned vil bli kraftig redusert ettersom politiet ikke lenger vil ha ham straffet for voldsepisoden.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra mannens forsvarer Bjørn Arild Langenes.

Mannen er av politiet ansett for å være en sentral skikkelse i den kriminelle gjengen Young Bloods, som har base på Holmlia. Han er domfelt en rekke ganger for vold og narkotikalovbrudd.

I november i fjor ble han dømt til tre år og ni måneder fengsel etter at han sammen med minst to andre kidnappet en mann og mishandlet ham i to døgn tilbake i 2015.