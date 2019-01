Før torsdagens 10-kilometer i Meråker var det Heidi Wengs VM-plass på distansen det knyttet seg mest spenning rundt.

Ragnhild Haga, Kari Øyre Slind, Tiril Udnes Weng var Wengs nærmeste utfordrere, men Weng viste at VM-formen nærmer seg. Hun endte på 4. plass, ett minutt og 14 sekunder bak dagens suverene vinner Therese Johaug.

Weng, som har hatt en tung høst og vinter, var tydelig fornøyd med prestasjonen. Hun kom med et voldsomt jubelbrøl da hun kom i mål.

– Det var moro. De fem første kilometerne følte jeg meg skikkelig bra. Jeg tenkte jeg måtte gå litt fortere, men da ble jeg stiv, sier hun.

– Vill i fletta

Weng var imponert over maktdemonstasjonen til Johaug.

– Therese er i en egen klasse. Hun er helt vill i fletta. Men jeg er fornøyd med at jeg har halvert avstanden fra det jeg drev med i starten, sier hun.

Johaug smadret konkurrentene og virker helt uslåelig på distanserenn om dagen. Hun tok sitt niende NM-gull. Totalt står hun med 22 NM-medaljer.

– Jeg har hatt en ganske stor treningsmengde i to år. Det får jeg kanskje betalt for nå. Jeg føler at jeg er bedre nå enn før Falun-VM, sier Johaug.

– Jeg kjente litt på syren på andrerunden, men så kviknet jeg til mot slutten da jeg fikk en nedoverbakke, sier Johaug.

Etter fem kilometer ledet Johaug med 28 sekunder på Weng. Avstanden økte for hver meter utover i rennet.

Til slutt ble Astrid Uhrenholdt Jacobsen nummer to, slått med ett minutt og elleve sekunder av Johaug.

– Jeg hadde ingen kjempedag, men formen er bra nok til at jeg orker å ha det vondt i ti kilometer, sier Jacobsen.

– Bedre at det er dårlig enn middels

​Østberg kapret 3. plassen like foran Weng.

Det ble nok en skuffende dag for OL-gullvinner Ragnhild Haga. Hun kom i mål på 9. plass, hele to minutter og tolv sekunder bak Johaug.

– Det er altfor dårlig. Nå er jeg såpass ute å kjøre følelsesmessig og formmessig at det nesten er bedre at det er dårlig enn middels. Det er lettere å slå seg til ro med at jeg ikke er god nok. Jeg har vært skuffet hver mandag i hele år. Jeg orker ikke grave meg ned til Kina når det går dårlig, sier hun til TV 2.

– Hva skal du gå i VM?

– Per i dag føler jeg ikke at jeg er god nok for noen ting i VM.