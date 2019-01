11. januar i år la Sophie Elise Isachsen seg under kniven og fjernet silikonpuppene hun har båret siden 18-årsdagen i 2012.

– Jeg var hundre prosent sikker på at jeg skulle ha de til jeg døde, sier hun til TV 2 etter å ha gjestet God morgen Norge i forbindelse med den nye sesongen av «Sophie Elises verden».

For det skulle et TV-program til for å få 24-åringen til å innse at hun kunne være trygg og komfortabel i egen kropp uten silikon.

– Før deltakelsen i Skal vi danse var det helt fjernt. Jeg tenkte: «Det skal jeg aldri gjøre».

Ble inspirert

Men underveis i konkurransen begynte tankene å spinne. Etter å ha pratet Dorthe Skappel i Skal vi danse-korridorene, ble bloggeren mer og mer overbevist.

– Jeg har i flere år tenkt at det er ubehagelig å for eksempel ligge på magen og å trene. Men jeg tenkte det ikke var verdt å fjerne dem, for jeg var jo så fornøyd – helt til jeg var med på Skal vi danse.

– Der snakket jeg mye med Dorthe Skappel som har samme erfaring, og jeg ble veldig inspirert. Og da jeg så dansene mine i ettertid, og tenkte jeg at puppene ikke kledde meg som var så liten.

Isachsen forteller at hun trodde hun måtte ha store pupper og silikon for å føle seg feminin og fri. Hun var redd selvtilliten var en illusjon bygd på silikonpuppene.

– Operasjonen gjorde at jeg fikk bekreftet det jeg egentlig allerede trodde. At jeg er trygg i meg selv på grunn av den jeg er, og ikke på grunn av puppene.

Toppløs på forside

Denne uken er hun å se toppløs på forsiden av gratismagasinet Natt og Dag. Bildene ble tatt kort tid etter operasjonen.

– Jeg var i nervøs i forkant. Usikker på om jeg kom til å føle meg bra nok til å kunne kle av meg foran et kamera, sånn som jeg har gjort før, forteller hun, og fortsetter:

– Men jeg følte meg supersexy. Da skjønte jeg at det aldri har handlet om hvordan jeg ser ut. Jeg har vært 20 kilo tyngre og posert i lite klær. Og nå gjorde jeg det uten pupper. Da vet jeg at det er genuint fordi det er noe jeg liker å gjøre, og på grunn av selvsikkerheten min. Det er uavhengig av alt annet.

«Faen, det ser jævlig ut»

– Har du nå utelukket helt å ta silikon på nytt?

– Ja. Jeg kommer aldri til å gjøre det igjen. Jeg var tidligere bombesikker på at jeg kom til å ta det på nytt, bare litt mindre. Men nå; nei.

– Hva var din første tanke etter operasjonen?

– Det var: «Faen, det ser helt jævlig ut». Jeg hadde forberedt meg på at det kom til å se grusomt ut, men det så bare så mye verre ut enn jeg noen sinne kunne forestilt meg. Det var masse hud og ingenting inni. Det var hud over alt. Det hadde jo vært store pupper inni der, så huden hang nesten ned til navlen føltes det ut som.