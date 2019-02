Etter å ha svart på rundt tjue spørsmål, stod det at Christensen måtte fylle inn kontaktinformasjon. Navn, adresse og e-post var nødvendig for at hun skulle få se scoren sin på IQ-testen.

– Da tenkte jeg at det var litt sketchy. Men det stod ingenting med liten skrift, så da gjorde jeg det. Da stod det plutselig: «totalsum 500 kroner", forteller Christensen til God morgen Norge.

Lot være å betale

To uker senere fikk Christensen et brev i posten. Der lå sertifikatet fra IQ-testen med scoren hennes, og en faktura. Hun valgte å ikke betale.

– Jeg fikk en purring på på e-post to uker senere. Da svarte jeg at jeg ikke hadde sagt ja til å betale noen ting, eller kjøpe noe. Jeg ba dem om å slette alle krav, og en bekreftelse på det. Da fikk jeg et langt svar på engelsk, der de ikke svarte på det jeg spurte om, sier Christensen.

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, råder deg til å la være å betale, dersom du havner i en situasjon tilsvarende Christensen sin.

– Du har krav på å bli opplyst om at det er et reelt kjøp. Du har også angrefrist, også på nett. Så i utgangspunktet trenger du egentlig ikke gjøre noen ting, sier Blyverket.

Forbrukerrådet anbefaler at man gjør som Christensen gjorde, nemlig å sende en klage og bestride kravet.

– Da er det ikke anledning til å gå videre med kravet til inkasso. Hvis det likevel skulle skje, så fortsetter du å la være å betale, sier hun.

Hjelp å få

Blyverket forteller at svindel i sosiale medier blir mer og mer vanlig. Hun anslår at de på kort tid har mottatt nærmere 550 klager angående IQ-testen Christensen tok.

– Den IQ-testen likner jo til forveksling på veldig mange andre tester og undersøkelser, som er helt gratis å gjøre, og det vet veldig godt de som står bak, sier Blyverket.

På nettsidene til Forbrukerrådet og Forbruker Europa finnes det klagebrev, som enkelt kan fylles inn. De kan også bli oversatt for deg, om det er behov for det.

– For folk flest, og ikke minst barn og unge, så er det viktig at når noe skjer; ta kontakt. Si ifra til de voksne, oppfordrer Blyverket.

Hun presiserer at det ikke er den som utsettes for svindelen som har gjort noe galt.

– Det er profesjonelle svindlere som står bak, som faktisk har det som yrke å lure deg. Og det finnes hjelp å få. Det er kanskje det viktigste jeg har lyst til å understreke. Vi i Forbrukerrådet hjelper folk hver eneste dag.