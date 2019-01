Eduardo Frei var president i Chile fra 1964 til 1970 og støttet militærkuppet der etterfølgeren Salvador Allende ble styrtet tre år senere.

Frei støttet til å begynne med også militærjuntaen, men ble etter hvert en kritisk røst og utfordrer for juntaens leder, Augusto Pinochet.

I 1982 ble Eduardo Frei lagt inn på sykehus for en enkel brokkoperasjon, men døde kort tid etter av det som ble opplyst å være en ukjent infeksjon, 71 år gammel. Mistanken om forgiftning ble raskt vakt, men etterforskning ble ikke innledet.

Sønnen ble president

Først da sønnen, som også het Eduardo Frei, ble valgt til president i Chile i 1994, fikk familien gehør for sitt krav om etterforskning. Freis grav ble åpnet, og prøver av liket avdekket spor etter thallium og sennepsgass.

Flere personer kom raskt i søkelyset, men det skulle ta 16 år før retten slo fast at Frei «ble drept av forgiftning etter et kirurgisk inngrep».

Ble forgiftet

Onsdag ble legen Patricio Silva Garin dømt til ti års fengsel for å ha forgiftet Frei, mens en annen lege, Pedro Valdivia, fikk fem års fengsel for medvirkning.

Freis sjåfør Luís Becerra Arancibia og Raul Lillo Gutiérrez, en agent i Chiles hemmelige politi DINA, ble dømt til sju års fengsel hver.

To andre leger, Helmar Rosenberg og Sergio González, fikk tre års fengsel hver for å ha bidratt til å dekke over drapet.

Etterforsker Nerudas død

Over 3.200 opposisjonelle ble drept under Pinochets styre, og rundt 38.000 ble torturert.

Blant dem som ifølge myndighetene med stor grad av sannsynlighet led samme skjebne som Frei, var nobelprisvinneren i litteratur, kommunisten Pablo Neruda.

Neruda ble innlagt på sykehus kort tid etter militærkuppet i 1973 og døde kort tid etter. Den offisielle versjonen var at han døde av kreft, men familien hevder at han ble forgiftet på sykehuset. Også denne saken er nå under etterforskning.

