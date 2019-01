Det melder Aftenposten.

Bilder fra stedet viser politibetjenter som har med seg et apparat for 3D-skanning av åsteder. Lasermålingen skal gi bidra til å gi et eksakt bilde av et område, noe som gjør det enklere for politiet å fastslå avstander og plasseringen av eventuelle tekniske bevis.

Det er gått to uker siden politiet opplyste at de var ferdige med å gjennomføre undersøkelser på eiendommen og inne i huset til ekteparet.

Bakgrunnen for torsdagens undersøkelser er ikke kjent.

Gjorde funn i vannet

I forrige uke søkte politiet i Langvannet, like ved ekteparets bolig på Fjellhamar. Det ble gjort funn av gjenstander i vannet. Disse er sendt til tekniske undersøkelser, men det er for tidlig å slå fast om disse kan knyttes til forsvinningen eller ikke.

Søndag kveld hadde politiet fått inn 1352 tips i saken.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er etterlyst via Interpol etter at hun angivelig skal ha blitt bortført fra sin egen bolig 31. oktober i fjor. Foto: Politiet

Familien til den antatt bortførte Anne-Elisabeth Hagen (68) har mottatt et budskap fra de som hevder å holde henne fanget. Nå ber familien om et livstegn, opplyste familiens advokat Svein Holden på en pressekonferanse torsdag i forrige uke.

Budskapet ble mottatt onsdag 16. januar på den samme digitale plattformen som kravet om løsepenger tidligere er fremmet på. Dermed gikk det nøyaktig én uke fra politiet gikk offentlig ut med saken 9. januar, til de mottok ny kommunikasjon.

Forsvant om morgenen

​Ifølge politiet forsvant Anne Elisabeth Hagen på formiddagen den 31. oktober i fjor. De mener at Tom Hagen dro på jobb ved 7-tiden den aktuelle morgenen. Politiets hovedteori er derfor at forsvinningen skjedde en gang mellom 07.00 og 13.00.

Verken familien eller politiet har fått et sikkert livstegn fra den savnede kvinnen, men politiet mener det er gode muligheter for å finne henne i live.

For to uker siden gikk politiet ut med en overvåkningsvideo som viser området utenfor Tom Hagens kontorer i Futurum-bygget i Lørenskog. Videoen viser tre personer, men kun én av disse har meldt seg for politiet.

​

​