I 2015 kastet Petter Katastofe glans over selveste landsmoderen, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (79), med låta «Typisk norsk».

«Det er typisk norsk å være god»

Sangen bygger på det klassiske utsagnet til til Gro Harlem Brundtland fra nyttårstalen i 1992.

I talen viste hun til hva nordmenn har fått til internasjonalt og tok for seg fotballjentene, håndballjentene, skigutta og Oslofilharmonikerne. Alle hevdet seg i verdenstoppen og derfor kom den daværende statsministeren opp med slagordet «Det er typisk norsk å være god».

– Minne for livet

I lørdagens Hver gang vi møtes blir låta til Katastrofe «Typisk norsk» fremført av Elisabeth Andreassen. Plutselig dukker Gro Harlem Brundtland opp bak ryggen til Petter «Katastrofe» på slutten av sangen.

– Nå ble jeg veldig satt ut, dette er et minne for livet, sier en sjokkert Petter.

Dristig trekk

Gro Harlem Brundtland liker godt låta til Katastrofe og forteller mer rundt bordet om hvordan det kjente utsagnet ble til i 1992.

– Jeg visste at det var et dristig trekk å tørre å si dette. Vi hadde mange diskusjoner på statsministerens kontor mens vi laget nyttårstalen. Vi tok til slutt beslutningen på å si det, forteller Gro i programmet.

«Starstrucked»

Petter har aldri vært mer «starstrucked» i hele sitt liv enn da Gro Harlem Brundtland dukket opp på Kjærnes gård.

– Det var sykt hyggelig at hun liker låta og det var en stor opplevelse å treffe henne. Jeg hadde ikke sett for meg dette her hvis du hadde spurt meg om jeg ville ha Gro til middag. Det var en stor opplevelse, avslutter Petter til TV 2.