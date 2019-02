– Det er veldig trivelig å høre at tilstedeværelsen vår er noe som føles fint for andre. Vi hører at de eldre skifter om fullstendig når vi er der. De blir kjempeglade, og snakker om det i lang tid etterpå, forteller Fossmo hos God morgen Norge.

Treff hver måned

Det var en avisartikkel som gjorde at Fossmo fikk øynene opp for konseptet.

– Jeg leste om en baby i Rogaland som pleide å være på besøk hos et eldresenter. Da tok jeg kontakt med frivillighetssentralen i Levanger, og hørte om det fantes noe slikt tilbud der. Det gjorde det ikke, og da bestemte vi oss for å prøve å få det i gang, sier hun.

BESØKSBABY: Her er Oskar på besøk hos Levanger bo- og aktivitetssenter. Foto: Thomas Jergel, Camerat.

Det gikk ikke lange tiden før det var i orden. Nå arrangeres det treff med besøksbabyer hos Levanger bo- og behandlingssenter én gang i måneden. Fossmo presiserer at det er tilstedeværelsen som er viktig, ikke hva man gjør når man er der.

– Det er ikke så viktig om man er der i fem minutter eller er der en time, det er bare det å være til stede. Om man har en unge som liker seg best på gulvet, så er det greit, sier Fossmo.

Besøksvenn

Andreas Hamre hadde også et ønske om å glede andre, men for ham ble løsningen en litt annen. Som besøksvenn drar han til Sven på 83 år én gang i uken.

– Han sier det er høydepunktet gjennom uka hans, da merker jeg at jeg nesten blir litt på gråten. Det er veldig meningsfylt og givende, det å kunne bety noe for andre. Det å gi omsorg, og ikke minst det å sette seg ned og høre på hva han har å si, sier Hamre.

HØYDEPUNKT: Andreas Hamre besøker Sven én gang i uken. Foto: Hallingdølen / Cecilie Skogheim.

I over et år har han besøkt Sven ukentlig. De har begynt å kjenne hverandre så godt at Hamre beskriver ham som "en slags bestefar".

– Vi snakker mye om hvordan Gol, der jeg kommer fra, så ut før. Han forteller historier, så ser vi på masse gamle bilder. Også går det mye i slekt, forteller Hamre om besøkene.

Lengden på besøkstiden er opp til hver enkelt å bestemme. På nettsidene til Røde Kors finner man nyttig informasjon om det å være besøksvenn.

– De som har lyst kan være med på prøvebesøk, sier Hamre.