En 21 år gammen mann er innlagt på sykehus etter en mulig skyteepisode onsdag kveld. Mannens tilstand er alvorlig, men ikke livstruende, opplyser politiet.

Torsdag formiddag ble mannen avhørt. Naboene til mannen, som ringte og varslet nødetatene, opplyste at mannen hadde sagt at han ble angrepet av tre maskerte menn.

TV 2 erfarer at mannen har fortalt til etter hendelsen at tre maskerte menn brøt seg inn i leiligheten hans, og at det oppsto et basketak. En av dem skal ha trukket en pistol, og skuddet traff ham i øret.

Etter avhøret har politiet fortsatt ikke etterlyst noen i saken.

– Han er nå avhørt, men vi er ikke nærmere noen mistenkte, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Marthe Kjellesvik til TV 2.

Omfattende undersøkelser

Det ble i natt gjort hundesøk i området, og krimteknikkere har gjort undersøkelser i leiligheten, men politiet vil ikke opplyse om de har gjort interessante funn.

– Vi har heller ingen teorier om motiv, sier Kjellesvik.

Hun sier også at politiet ikke kan bekrefte at mannen ble skutt av noen andre, men at dette er en teori de jobber ut fra. De har også flere andre teorier.

Politiet vil ikke bekrefte om de mener det dreier som om et angrep fra maskerte menn.

– Jeg er usikker på hvordan han har forklart rundt bekledning, sier Kjellesvik.

Tidligere straffedømt

Sarpsborg arbeiderblad skriver at mannen i 2018 brøt med et rusmiljø. Politiet bekrefter overfor TV 2 at mannen tilhører et miljø de har kjennskap til.

For kun kort tid siden ble den skadde mannen dømt i en volds- og narkotikasak i Sarpsborg tingrett. Dommen inneholder flere tiltalepunkter, og mannen ble funnet skyldig i flere tilfeller av vold, kjøring i ruspåvirket tilstand, og besittelse av narkotika.

Han erkjente straffskyld på alle punkter.

Han er også tidligere dømt til ungdomstraff for innbrudd og vold mot offentlige tjenestepersoner, samt flere miljøarbeidere ved en institusjon.

Dramatisk utrykning

Det var klokken 21 onsdag kveld at politiet mottok melding om at en person var skutt i en leilighet i Sarpsborg.

Bevæpnet politi rykket ut til stedet iført finlandshetter og hjelmer.

Det ble søkt etter mulige gjerningspersoner i området store deler av natten, men ingen er så langt er altså ingen mistenkt i saken.

Politiet er derfor interessert i alt folk måtte ha av informasjon i saken.