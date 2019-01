Tidal er en strømmetjeneste for musikk og musikkvideoer som ble lansert av det norske selskapet Aspiro i 2014.

Året etter kjøpte superstjernen Jay-Z selskapet, men deler av driften er fortsatt i Norge.

Artisteiere

Kort tid etter at kjøpet ble offentliggjort, kom flere internasjonale inn på eiersiden. Deriblant artistens kone Beyoncé, Rihanna, Modonna, Nicki Minaj, Alicia Keys, Usher, Chris Martin, Calvin Harris og Kanye West.

I mai 2018 avslørte Dagens Næringsliv at selskapet hadde blåst opp antallet avlyttinger for de to artistene Beyoncé og Kanye West.

Dette er en sak Økokrim fortsatt jobber med, åtte måneder senere.

Selskapet har avvist påstanden, men dette er ikke den eneste skandalen som følger med Kanye «Ye» West og Tidal.

Han ble nemlig også saksøkt og beskyldt for svindel da han skrev en Twitter-melding om at albumet «Life Of Pablo» kun ville være å høre på Tidal.

Penger?

Ifølge søksmålet førte tweeten til at fans over hele verden kjøpte abonnement til musikktjenesten.

Etter å ha betalt rundt 85 kroner for Tidal-tilgang, fant kundene ut at låtene dukket opp på andre musikktjenester få uker senere.

Den dagsferske nyheten, signert kjendisnettstedet WENN, er at Kanye West har inngått en avtale med saksøkeren utenfor rettssalen.

Ifølge et rettsdokument The Blast har fått tilgang til, skal begge partene betale for sin egne advokatutgifter.

Nettsiden skriver også følgende:

«Det er usikkert om Kanye West har betalt saksøkeren, men slike ting blir vanligvis ikke avgjort uten penger.»