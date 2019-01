Politiet fikk først melding om en båt som hadde gått på grunn 50 meter fra land ved Snarøya i Bærum.

– Vi sendte en politipatrulje som kunne observere fra land. I tillegg sendte vi en brannbåt fra Asker og Bærum som kunne ta seg ut til båten. Da brannvesenet kom fram møtte de en mann som var rimelig beruset og lite samarbeidsvillig, sier operasjonsleder Stenar Hausvik ved Oslo politidistrikt.

Deretter fikk politiet melding om røyk.

– Da brannvesenet gikk ombord i båten til mannen, skjedde det noe som gjorde at det begynte å brenne. Først kom det meldinger om røykutvikling, deretter at det var åpne flammer, sier operasjonslederen.

Akkurat hva som forårsaket brannen har ikke politiet opplysninger om ennå.

– Mannen satte seg til motverge en stund, men vi fikk kontroll på han. Han blir kjørt til legevakt for en sjekk og deretter blir det en tur til arresten, sier Hausvik.

Brannen ble raskt slukket.

Politiet opplyser at båten blir tauet inn til land, og at den vil bli undersøkt etter hvert. Hva som har skjedd og hvem som eier båten kan ikke politiet svare på per nå. Det skal ikke ha vært andre ombord.