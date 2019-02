Mia (36) valgte å ikke få egne barn: – Dukkene mine er terapi

Et voksende miljø

Dukkemaker Gro Ilebakke har laget dukker i elleve år. Opp igjennom årene har hun laget flere tusen Reborn-dukker. Hun forteller at miljøet vokser i Norge.

HOBBY: Gro Ilebakke lager opptil flere Reborn-dukker i uka. Foto: PRIVAT

– Det blir bare flere og flere som driver med det. Jeg tror dukkene gjør mye bra for folk, enten det er en hobby eller terapi, men at mange ikke tør å innrømme at de holder på med det, sier Ilebakke til TV 2.

Dukkemakeren forteller at det krever en god neve med tålmodighet og presisjon når man lager dukkene.

– Det er en kunst, og veldig mye pirk, men det blir man vant til etterhvert som man holder på. Jeg elsker å drive med dette og kunne ikke vært foruten, sier Ilebakke.

Ifølge Ilebakke brukes dukkene også til modeller for babyklær og til pynt.

Populært

Reborn-dukkene blir mer og mer populære og på Facebook finnes det flere grupper for de som deler denne hobbyen.

Åse Lill Jensen (38) fra Larvik har også to reborn-dukker.

– Jeg har to jenter. Anea og Evelina. Den ene er laget av silikon og den andre av vinyl. Begge to ser veldig ekte ut. Det er nesten litt skremmende, ler Jensen.

– Til å begynne med var jeg veldig skeptisk, men etterhvert så falt jeg bare mer og mer for de, og nå vil jeg ha enda en, fortsetter hun.

Åse Lill Jensen mener hobbyen bør bli mer akseptert. Foto: PRIVAT

– Gir en slags morsfølelse

38-åringen forteller at grunnen til at hun begynte med Reborn-dukkene var at hun selv ikke kan få egne barn.

– Samboeren min og jeg har funnet ut at vi ikke kan få egne barn, og da tenkte vi at vi skaffer oss Reborn, forteller Jensen.

De to jentene skal forestille to spedbarn med lukkede øyne. Dukkene er skjøre og det kreves at man er forsiktig når man skal holde de.

– Jeg behandler de som om det skulle vært et spedbarn og løfter de som en baby skal løftes. Man får jo en slags morsfølelse selv om de ikke er ekte, forklarer Jensen.

– Folk må få lov til å reagere

Paret fra Larvik drar støtt og stadig på det de kaller Reborn-treff, eller er ute og trille med dukkene i vognen. Jensen forteller at hun kan forstå at dukkene skaper reaksjoner.

– Selv har jeg opplevd veldig lite negativitet rundt dette. Folk må jo få lov til å reagere, men vi bryr oss ikke noe om det. Jeg koser jeg veldig med hobbyen min, sier Jensen.

Hun mener likevel at hobbyen bør bli mer akseptert.

Et instinkt

Familieterapeut Tone Bråten sier at det å skaffe seg dukker kan bunne i et instinkt som ligger naturlig i oss.

ET INSTINKT: Familieterapeut Tone Bråten sier det handler om grunnleggende instinkter. Foto: Privat

– Man kan se på det som et instinkt som blir så enormt sterkt, nesten sterkere enn en følelse. Og man ønsker kanskje å komme til neste fase i livet, med det å bli forelder. Man lengter etter å utøve omsorg og kjærlighet overfor et barn, og lengter etter å normaliseres etter det man tenker samfunnet og andre forventer av oss, forklarer Bråten.

Bråten uttaler seg i saken på generelt grunnlag.

– For mange kan det kanskje føles skambelagt å skaffe seg en dukke. Men jeg mener at hvis dette er noe som kan hjelpe i en vanskelig situasjon, så hvorfor ikke.

– Når det gjelder å ha det som hobby, blir det jo det samme som at menn driver med radiostyrte biler og lever ut guttungen i seg, avslutter hun.

Om man har en dukke, en massasjepute eller hund, det spiller vel ingen rolle?, sier psykolog Monica Juuhl.

Hun mener at det kan ha en terapeutisk effekt.

POSITIV: Psykolog Monica Juuhl mener dukkene kan ha en terapeutisk effekt. Foto: Privat

– De mest grunnleggende behovene vi mennesker har er kjærlighet, tilhørighet og det å kunne være noe for noen andre. Og jeg tror det absolutt kan ha en effekt, hvis noen føler at dette er beroligende og meningsfylt, sier Juuhl.

– Her må man vise toleranse og respekt, folk har mange ulike interesser. Og det å skaffe seg dukker mener jeg er en veldig normal forklaring i forhold til behovet for tilknytning og det å vise omsorg.

Konstruktivt og oppbyggende

Juuhl mener det er viktig å støtte opp om de tingene som som man ser virker oppbyggende.

– I for eksempel sorgarbeidelese så kunne jeg vurdert å snakke med min klient om at dette var et alternativ, dersom personen hadde ønsket det.

– Dette er jo totalt harmløst og skader ingen. Jeg opplever dette som noe konstruktivt og oppbyggende, sier Juuhl.