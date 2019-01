– Vi har hemmelige møter med medlemmer av de væpnede styrker og sikkerhetsstyrkene, skriver Guaidó i et innlegg i The New York Times.

– Vi har tilbudt amnesti til alle dem som ikke er funnet skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, fortsetter han.

– At regjeringshæren trekker sin støtte til Maduro er helt avgjørende for å muliggjøre et regjeringsskifte, og flertallet av dem som tjenestegjør i de væpnede styrkene, er enige om at de smerter landet nå utsettes for er uutholdelige, skriver Guaidó.

Venezuelas 35 år gamle opposisjonsleder hevder at over 50 land nå har anerkjent ham som landets legitime president, og at 84 prosent av landets befolkning ønsker å bli kvitt Maduro.

– Maduro har ikke lenger folkets støtte, skriver han.

Guaidó ber videre om støtte fra alle venezuelanere, samt fra demokratisk anlagte regjeringer, institusjoner og enkeltpersoner verden over, for å bli kvitt Maduro-regimet på en så ublodig måte som mulig.

Inviterer til forhandlinger

Mexico og Uruguay inviterer partene i Venezuela til forhandlinger i Montevideo neste uke og får forbeholden støtte fra Spania.

– Vi er tilhengere av dialog, av at man kommer fram til en avtale uten bruk av makt, sa Mexicos president Andrés Manuel López Obrador, som onsdag fikk besøk av Spanias statsminister Pedro Sánchez.

En slik dialog må komme i stand uten at det stilles betingelser, understreket López Obrador.

....Large protests all across Venezuela today against Maduro. The fight for freedom has begun! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

– Vi kan ikke påtvinge dem noe. Først må de to partene sette seg ned og snakke sammen. I stedet for å komme med anbefalinger, bør vi heller legge til rette for dialog. Vi må ikke trekke tilbake anerkjennelsen av en regjering eller anerkjenne en annen. Dette er ikke er opp til oss å gjøre, sa Mexicos president.

Vil fremme et fritt valg

Spania forsøker nå å danne en kontaktgruppe av land som kan mekle i krisen og ønsker ikke å «påtvinge eller fjerne regjeringer», sa Pedro Sánchez under pressekonferansen.

Den spanske statsministeren fastholdt imidlertid at frie valg er en forutsetning for dialog i Venezuela, og han er dermed ikke helt på linje med Mexico.

Samtidig med at Pedro Sánchez besøkte López Obrador, inviterte Uruguay til en internasjonal konferanse om Venezuela «på nøytral grunn» i Montevideo 7. februar.

Uruguay er på linje med Mexico og nekter å anerkjenne Juan Guaidós maktovertakelse, og det spørs derfor om den venezuelanske opposisjonslederen som utropte seg selv til president i forrige uke, anser Montevideo som «nøytral grunn».

