Marcus Rashfords kontrakt med Manchester United utløper til sommeren, og han skal ifølge The Sun være i ferd med å forhandle med klubben om en ny avtale.

Den spanske toppklubben Real Madrid nekter imidlertid å gi opp håpet om å signere stjernespissen, til tross for at Rashford nå skal være mye mer fornøyd med tingenes tilstand i United enn han var da José Mourinho var manager der, og The Sun først meldte i november at Real Madrid var ute etter 21-åringen.

Real skal ha garantert at han blir deres spiss nummer én og at de ville toppe hvert tilbud Manchester United måtte komme med.

Rashfords kontrakt gir ham i dag 60.000 pund i uka, en ukelønn på litt over 660.000 kroner. Om United ønsker har de mulighet til å forlenge kontrakten hans til sommeren, men da må trolig lønna hans oppjusteres til 200.000 pund i uka.

Manchester United møter Paris Saint-Germain i Champions League 8-delsfinale om tolv dager. Den franske toppklubben må klare seg uten Neymar i ti uker. Nå vil PSG hente Willian fra Chelsea på Deadline Day som erstatter, skriver Sky Sports.

Sky melder også at Maurizio Sarri har fortalt at Eden Hazard kan forlate Chelsea i sommer om han ønsker.

En annen som kan forlate Stamford Bridge er Olivier Giroud. West Ham øyner sjansen for å hente franskmannen etter at Gonzalo Higuain kom til klubben, melder Talksport.

Arsenal er i forhandlinger om en overgang for Yannick Carrasco fra kinesiske Dalian Yifang, skriver Sky Italia. Den tidligere Atletico Madrid-vingen reiste til Kina februar 2018.

Manchester United ønsker seg det portugisiske stortalentet Joao Felix. Speidere fra Manchester-klubben så Benficas 5-1-seier over Boavista tirsdag kveld, der 19-åringen strålte offensivt, melder The Mirror.

(©NTB)