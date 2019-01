Det forteller Sarah Sanders i et intervju med Christian Broadcasting Network (CBN) onsdag.

– Jeg tror Gud kaller oss alle til å fylle forskjellige roller til forskjellige tider, og jeg tror han ønsket at Donald Trump skulle bli president, og det er derfor han er her, sier Sanders til CBNs verter David Brody og Jennifer Wishon.

Kritiserer Demokratene

I intervjuet forteller hun at Trump har gjort en god jobb på områder som religiøse bryr seg om.

Sanders omtaler også Trump som «den mest konservative presidenten noensinne»

Hun ble blant annet spurt om Trumps ønske om å bygge en mur langs grensen til Mexico, og konfrontert med at Demokratenes leder i Kongressen, Nancy Pelosi, ser på muren som umoralsk.

– At tanken om at å beskytte menneskene i landet ditt, som er den grunnleggende plikten til USAs president, skal være umoralsk, er en latterlig anklage, svarer Sanders.

– For å være helt ærlig, så er det vanskelig å ta i mot råd fra Demokratene om hva som er moralsk eller ei. Folk som er villige til å tillate lovgivning som støtter sen-abort, sier hun.

Forsvarte Syria-uttrekning

Hun kritiserte også Demokratenes forslag om å erstatte «So help me God» i tilfeller der noen skal snakke under ed foran en komité i Kongressen.

Hun forsikret også TV-kanalen om at USAs tilbaketrekning av amerikanske tropper i Syria ikke ville sette kristne liv i regionen i fare.

– Presidenten har gjort det klart at vi støtter kristne, og at vi støtter kurderne, sier hun.