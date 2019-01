Innenriksminister Christophe Castaner sier en spesialstyrke fra politiet «grep inn» og fant mannen død i huset.

– Han hadde tatt sitt eget liv, opplyste Castaner til nasjonalforsamlingen i landet. Gjerningspersonen er ifølge France 3 en mann i 70-årene.

Myndighetene utelukker at terror var motivet for handlingen, ifølge kilder som står etterforskningen nær. De sier politiet opprinnelig ble kalt ut for å håndtere en nabokrangel.

En politimann var blant dem som ble såret da gjerningsmannen, som hadde et kriminelt rulleblad, begynte å skyte inne i bygningen og på gaten utenfor. Politimannen behandles på en intensivavdeling, men er utenfor livsfare, opplyser Castaner.

En mann som jobbet ved det kommunale boligkontoret, ble drept. Fem andre personer ble såret i skyteepisoden, som fant sted ved 16.30-tiden onsdag ettermiddag.

