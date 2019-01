Gjestenes ledelse var visket ut allerede etter en halvtime takket være mål av Philippe Coutinho (straffe) og Ivan Rakitic.

Éver Banega misset et straffespark for Sevilla på stillingen 1-0. og det viste seg kostbart da Barcelona scoret fire nye mål etter pause. Coutinho nikket inn sitt annet mål for kvelden, mens Sergi Roberto la på til 4-0 før Guilherme Arana tente et håp hos gjestene med sin redusering.

Luis Suárez og Lionel Messi slukket det da de scoret kampens to siste mål i de siste minuttene. Messi, som på 0-0 overlot straffesparket til Coutinho etter selv å ha blitt felt, scoret sitt mål etter en fantastisk kontring.

Ernesto Valverde stilte et B-preget Barcelona-lag i den første kampen forrige uke, men viste at cupen betyr mye for klubben da han sendte et toppet lag ut på Camp Nou onsdag. Messi, Suárez, Jordi Alba og Coutinho var tilbake i laget etter å ha fått hvile sist.

Sevilla var ikke uten sjanser, og Jasper Cillessen i målet leverte noen strålende redninger, ikke minst på Banegas straffespark.

I den andre kvartfinalereturkampen onsdag ble det Sevilla-jubel på bekostning av Barcelona da Betis slo Espanyol 3-1 etter ekstraomganger og vant 4-2 sammenlagt. Mål av Sergio Leon og Aissa Mandi i første ekstraomgang avgjorde.

Valencia sikret semifinaleplass allerede tirsdag, mens Real Madrid torsdag skal forsvare en 4-2-ledelse borte mot Girona.

(©NTB)