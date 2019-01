– Jeg hadde ikke forventet at han skulle ta nivået så fort. Han er antageligvis vår beste signering, sier King om lagkameraten i intervju med Sky Sports.

I sommer hentet Bournemouth den walisiske landslagsspilleren fra Championship-klubben Sheffield United.

Den energiske kantspilleren hadde bare startet ni kamper på nest øverste nivå i England. Dermed var det lite som tilsa at han skulle bli en av Bournemouths viktigste brikker allerede denne sesongen.

Men, Brooks har takket for tilliten og scoret seks mål og slått fire målgivende pasninger i Premier League.

Bare tre ganger er han blitt utelatt fra startoppstillingen.

– Han har vært briljant siden han kom hit. Han kommer til å spille for et stort lag i fremtiden, spår King, og minner om at 21 år gamle Brooks fortsatt har sine beste år foran seg.

– Han er tålmodig og har lyst til å lære. Å være i Bournemouth er strålende for ham. Han er ung og litt barnslig, men et super, super talent, sier den norske landslagsspissen med et glimt i øyet.

– Måten han leser spillet på er utrolig

Mot Chelsea, i stjernespissen Callum Wilsons skadefravær, var det King og Brooks som stod for de to første scoringene.

Målene kom som et resultat av glitrende angrepsspill. På den første scoringen klarte Brooks å finne King i feltet til tross for at den norske landslagsspissen stod plassert bak ham, langt utenfor synsfeltet.

På den andre var waliseren både iskald og god da King fant ham med en presis gjennombruddspasning. Brooks vendte av en forsvarer, før han plasserte ballen forbi verdens dyreste keeper, Kepa Arrizabalaga.

Det var andre kamp på rad at Bournemouth-stjerneskuddet var nest sist på en King-scoring.

– Vi forstår hverandre. Fotballforståelsen hans og måten han leser spillet på er utrolig. Han kjenner meg, og vet at det bare er til å spille i bakrom når han har vendt opp, forklarer King.

Tok ut Jorginho

Den norske Premier League-stjernen trekker også frem Brooks defensive egenskaper. Mot Chelsea fikk han oppgaven i å ta playmakeren Jorginho ut av kampen. Det klarte han med bravur, mener King.

Den oppfatningen deler Bournemouth-manager Eddie Howe.

– Det var enormt, og noe vi hadde planlagt. David gjorde en strålende jobb. I tillegg viste han klassen sin med de målene han var involvert i, roser Howe til Sky Sports.

Etter 2-0-målet ble Brooks byttet ut med en skade. Bournemouth-leiren krysser fingrene for at det ikke dreier seg om noe alvorlig for stjerneskuddet.