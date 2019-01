Etter det TV 2 erfarer er Hoffenheim og Fulham i samtaler om en overgang for Nordtveit.

Partene jobber med å få spikret en avtale før overgangsvinduet stenger natt til fredag.

Klarer de å bli enige, er det tredje gangen Nordtveit flytter til England og andre gangen han blir klar for Premier League-spill.

Nordtveits agent, Jim Solbakken, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

I 2007 signerte haugesunderen for Arsenal og sluttet seg til storklubbens reservelag. I 2016 prøvde han seg på nytt i England, da West Ham hentet ham som Bosman-spiller fra Borussia Mönchengladbach.

For «The Hammers» var han alt annet enn en suksess, og vekslet mellom å spille høyreback og defensiv midtbane.

– Viktig at han blir satset på

Tidligere Fulham-kaptein Brede Hangeland tror Nordtveit er sugen på å revansjere det mislykkede oppholdet på balløyen.

– Håvard har til gode å bevise at han kan levere jevnt og trutt i Premier League, og jeg vet etter å ha snakket med ham at han har en forkjærlighet for den ligaen – som de fleste andre nordmenn. Han har nok et ønske om å vise seg god nok for den ligaen. Og det er han jo, mener Hangeland.

– Noe av det som har talt imot for Håvard, er at han i mange år er blitt brukt som en potet både på klubb- og landslag. Han er ikke blitt rendyrket i sin beste rolle, så det vil være viktig for ham å bli satset på i én posisjon, fortsetter den tidligere stopperkjempen.

– En oppgradering

Fulham har fem poeng opp til trygg plass før Crystal Palace og Southampton møtes i kveld. London-klubben har slitt voldsomt bakover denne sesongen, og har sluppet inn flest mål i Premier League med 56 baklengs.

Hangeland tror Nordtveit er tiltenkt en plass i Claudio Ranieris startellever.

– Jeg kan ikke se noen annen grunn til at Fulham skal signere han enn at han skal gå rett inn på laget. De har null behov for å hente noen som ikke kan gå inn og forsterke laget. Håvard har heller ingen interesse av å sitte på benken i Premier League, sier TV 2s fotballekspert.

– Fulham har et forsvar som definitivt ikke er bra nok. Hvis han er tiltenkt en rolle som stopper, vil han være en oppgradering av Odoi som spiller høyre midstopper nå, tilføyer han.

Landslagsstopperen har de to siste sesongene vært inn og ut av startoppstillingen til et Hoffenheim-lag som har kjempet om topplasseringene i Bundesliga.