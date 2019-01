King i praktslag – sendte gavepakke til United og Arsenal

Se Joshua Kings første scoring i vinduet øverst!

Forrige kamp endte landslagsspissen en ti kamper lang måltørke.

Mot Chelsea tegnet han seg på scoringslisten på ny. Og det to ganger.

Halvannet minutt etter pause banket han ballen i nettaket etter pasning fra stjerneskuddet David Brooks.

Kvarteret senere gjengjeldte King tjenesten da han slo en strålende gjennombruddspasning til Brooks. Stjerneskuddet var iskald, vendte av en forsvarer og satte ballen i mål.

Da var Chelsea rystet. Ti minutter senere kontret Bournemouth på ny. Vingen Junior Stanislas fikk ballen til høyre, og slo et lavt innlegg inn foran mål. King beholdt roen og plasserte ballen tilbake i det hjørnet Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga kom fra.

Fire minutter på overtid gjorde Charlie Daniels ydmykelsen komplett da han headet inn 4-0 etter innlegg fra Jordon Ibe.

Chelsea har ikke tapt med fire mål siden de tapte 1-5 for Liverpool i 1996, ifølge Opta.

– Vi var veldig gode, spesielt i andre omgang. Da gjorde vi akkurat det manageren ville at vi skulle gjøre. Brooks tok ut Jorginho, jeg tror ikke han var borti ballen mer enn fire eller fem ganger. Vanligvis styrer han spillet, påpeker King overfor Sky Sports.

– Kontringene våre i andre omgang var utrolige, følger kveldens Bournemouth-helt opp.

Scoringene sender King opp i 38 Premier League-mål. Dermed utligner han John Carew og Tore André Flo. Bare Steffen Iversen (40 scoringer) og Ole Gunnar Solskjær (91 scoringer) har flere blant dem med norsk pass.

Gode nyheter for United og Arsenal

Både Ole Gunnar Solskjær og Arsenal-manager Unai Emery kommer til å være takknemlig for at den norske landslagsspissen leverte på sitt beste mot Chelsea. Istedenfor å tape terreng i kampen om den viktige fjerdeplassen etter uavgjort mot Burnley, er Manchester United nå bare to poeng bak.

Arsenal er på sin side à poeng med byrivalen.

Enorm Chelsea-sjanse

Real Madrid-lånesoldaten Mateo Kovacic har fortsatt til gode å notere seg for en nettkjenning for Chelsea.

Sjansene blir ikke mye større enn den han misbrukte etter seks minutter.

Pedro svingte ballen inn på bakerste stolpe. Ballen spratt i bakken, og Kovacic stupte frem bare noen meter fra mål. Headingen dundret i tverrliggeren etter at Artur Boruc så vidt fikk en hånd på ballen.