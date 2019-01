Liverpool snublet – Klopp raser etter dommeravgjørelse

Se straffesituasjonen i vinduet øverst!

Etter å ha fått en drømmestart på kampen, der Sadio Mané scoret etter bare to minutter, sovnet serielederen fra Merseyside.

Leicester-stopper Harry Maguire utlignet ett minutt på overtid i første omgang.

Liverpool slet med å spille seg til de store sjansene, men hadde muligheten med Naby Keïta et kvarter ut i andre omgang.

Guineaneren ble imidlertid løpt ned av Leicester-back Ricardo Pereira, som allerede hadde gult kort.

Keïta skjønte fint lite da dommer Martin Atkinson vinket spillet videre.

– Jeg ser ingen grunn til at det ikke skal være straffespark. Der skulle han også hatt sitt andre gule. Liverpool er uheldige, slo Simen Stamsø-Møller fast fra kommentatorboksen.

Jürgen Klopp er mildt sagt ikke fornøyd med dommeravgjørelsen.

– Det var sannsynligvis den klareste situasjonen vi har hatt de siste ukene, og jeg vet ikke hvordan Martin Atkinson ikke så det. Han var i den beste posisjonen på banen, med unntak av kameraet. Du må spørre ham hvorfor han ikke blåste straffe, raser tyskeren.

– Første gang jeg har opplevd snø i England

Liverpool har nå fem poeng å gå på til andreplassen etter at Manchester City tapte borte for Newcastle. Men, Jürgen Klopp er nok bitter for at hans menn ikke grep muligheten og økte forspranget til sju.

– Jeg tenker at Klopp er misfornøyd med prestasjonen. All ære til Leicester som gjør en god bortekamp, men spillet til Liverpool var svakere enn vanlig. De ble snytt for straffespark, men ellers skapte de veldig lite, oppsummerer Petter Myhre i TV 2s Premier League-studio.

Selv mener Klopp at kampen var vanskelig av to grunner: Et godt organisert Leicester, og en gressmatte som var dekket av snø.

– Det er første gang jeg har opplevd snø i England. Det er vanskelig. Et lag som spiller ballbesittende vil slite mer med det, fordi man må sette opp farten i den siste tredjedelen. Kontringene ble mer forsvart av matten enn av motstanderen. Du så på slutten, når det undervarmen endelig gjorde jobben, satte vi dem under press. Men Leicester gjorde det veldig godt, sier Liverpools manager.

Drømmestart for Liverpool

Serielederen brukte ikke lang tid på å varme fansen på et snødekt Anfield.

Andy Robertson og Sadio Mané kombinerte langs venstre. Sistnevnte var noe heldig da Leicester-stopper Jonny Evans ikke klarte å stoppe pasningen til ham, men kontant da han først fikk muligheten. Senegaleseren plasserte ballen helt nede ved stolperoten fra 15 meter – bare to minutter og to sekunder etter at kampen var i gang.