– Du Knut, du husker at vi skal på fjellet i morgen? Vi burde kanskje pakket litt i kveld?

Det er torsdag kveld og kona stikker hodet inn på hjemmekontoret, der jeg sitter og jobber med noe som skal være klart til fredag morgen.

Jeg: – Ja, så klart. Vi skal forresten kjøre elbil denne gangen. Jeg skal lage en vintersak på Jaguar I-Pace, den har vi ikke fått testet i snø og kuldegrader ennå.

Kona: – Elbil?!? Men kommer vi helt frem med den, da?

Jeg: Ikke sikkert, men da lader vi bare underveis!

Kona: – Men da må du love at du sjekker litt i forkant! Du husker vel i sommer da vi skulle i 40-årsdag og du først "bare" skulle ta en kjøretur og ta bilder av den Smart-elbilen som ikke kunne hurtiglades likevel... Husker du hvor mange timer du kom for sent i den bursdagen?

Jeg: – Jo, jo, Men jeg beklaget jo både til deg og vertsskapet. Det var absolutt ikke meningen å komme så sent! Men klart – jeg skal sjekke ut lademulighetene på veien. Og jeg skal pakke litt i kveld!

470 kilometer - offisielt

Dermed senker roen seg igjen på hjemmekontoret. Og jeg tar et kjapt google-søk, sånn for sikkerhets skyld. Jeg er vanligvis en stor tilhenger av prinsippet om å sette i gang og satse på at ting ordner seg underveis. Men akkurat med familie og fullpakket bil på vei til fjells, kan det jo være greit å ha en plan B. Og kanskje C. Så jeg peiler ut noen aktuelle ladestasjoner. Og ja: Denne bilen vet jeg at kan hurtiglades.

Jaguar I-Pace kom til Norge i fjor høst. Før det hadde jeg testet den på bane og på fine kysteveier og motorvei i Portugal. Vi i Broom kjørte den også her hjemme før jul, før det ble snø og vinter.

Den offisielle rekkevidden til I-Pace er på 470 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Den er mer realistisk enn utgående NEDC, likevel viser det seg at mange biler også sliter med å klare WLTP-tallet. Og særlig på vinteren er det en betydelig utfordring. Derfor trenger vi å finne ut hvordan rekkevidden egentlig er på denne tiden av året.

Det vi ikke har fått gjort med I-Pace til nå er å ta en skikkelig vintertur. Og hva er vel mer riktig i vinter-Norge enn å kjøre til fjells, slik veldig veldig mange av oss gjør en rekke helger i vinterhalvåret?

Ut på tur, fjellet venter!

Begrenset bagasjerom

Som tenkt, så gjort. Fredag ettermiddag legger vi avgårde med ett stykk fullastet og nesten fulladet I-Pace. Apropos fullastet: Ifølge de offisielle tallene har I-Pace et bagasjerom på 656 liter. Jeg har en mistanke om at det minst må være inkludert det lille bagasjerommet under panseret foran, og de små rommene under bagasjeromsgulvet. For selve bagasjerommet er aldri i verden 656 liter stort.

Det blir fort smekkfullt når vi pakker for fjelltur. Her stjeler også designet mye plass. Baluka skrår tidlig og langt ned. Dermed er det heller ikke så mye å hente på å pakke i høyden, det er ofte redningen for barnefamilier på tur.

I-Pace er en velkjørende bil, og det merkes ikke mye at den er fullastet. Batteriene i bunnen av bilen gir lavt tyngdepunkt, kombinert med tung kjørefølelse. Og så er den kjapp! Skyvet kommer momentant og det gjelder å holde seg i skinnet, ellers lever førerkortet farlig.

Interiørdesign av høy klasse preger Jaguaren, her er det lekkert og gjennomført.

Kjøper ikke argumentene

Vi skal altså på hyttetur, og nettopp det er noe mange elbileiere – og potensielle elbileiere – bruker som en referanse. Mer konkret: Kommer vi oss til hytta uten å lade?

Joda, jeg vet at det er mange argumenter mot akkurat dette. Jeg nevner i fleng: Det kommer stadig flere hurtigladere. Det tar kort tid å lade. Man må jo stoppe uansett. Det tar tid å stoppe for å fylle bensin og diesel også. Og så videre. Og så videre.

Men jeg må innrømme at jeg ikke helt kjøper disse argumentene. Det blir som de som flytter ut på landet og pendler inn til jobben og påstår at det NESTEN ikke tar lenger tid enn før. Bortsett at de ikke forteller at det forutsetter at de står opp grytidlig og reiser hjemmefra halv fem på morgenen, at de må bryte alle fartsgrenser, det må være tung medvind, det ikke må regne/snø, ha skjedd noen ulykker, ikke være tendenser til kø og det må være grønt lys i alle lyskryss. Og selv da tar det lenger tid. De vil bare ikke innrømme det.

Overført til det å kjøre elbil: Hva når det er kø på ladestasjonene? Eller noen av dem rett og slett går i stykker og er stengt? Eller du må stoppe når det egentlig ikke passer, bare fordi det da er smart/nødvendig å gjøre det?

Sånn vil i alle fall ikke jeg ha det. Enten må bilen ha rekkevidde helt fram, ellers vil jeg kjøre noe annet.

På ladeplass utenfor IKEA: Strøm til I-Pace, saker og ting til oss andre.

Opp til fjells

Denne gangen må vi uansett lade. Drøyt midtveis på turen, stopper vi derfor på IKEA utenfor Hamar. Her har jeg funnet ut at det er hurtiglader og ganske riktig: Den står der og det er ledig plass. Dermed kobler vi opp I-Pace og rusler inn for å kjøpe "noen småting".

"Noen småting" på IKEA betyr for familien min alltid minst to fulle poser (og gjerne noen større ting i tillegg). Det fine denne gangen er at bagasjerommet egentlig er helt fullt allerede. Derfor har jeg verdens beste argument for å holde shoppingen på et moderat nivå. Men mirakuløst nok klarer vi å finne plass til et par esker med glass, noen duker, 12 bordbrikker og to lykter og diverse stearinlys, når vi etter drøyt tre kvarter vender tilbake til Jaguaren igjen.

Så bærer der videre. Opp til fjells. Nå er det mørkt, og Jaguar-lysene kommer virkelig til sin rett. De er rett og slett utrolige gode. De flombelyser området foran bilen, samtidig som den automatiske nedblendingen fungerer veldig bra.

Gjennom en tunnel dugger det plutselig voldsomt på frontruten. Jeg setter klimaanlegget på maks, og den estimerte rekkevidden faller plutselig med 30 kilometer. Ingen tvil om at dette er ting som drar strøm.

