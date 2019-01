Følg Deadline Day i livesenteret!

Ifølge BBC betaler Newcastle om lag 20 millioner pund – tilsvarende 223 millioner kroner – for Almirón.

Så mye har ikke Tyneside-klubben betalt for en spiller siden de hentet Michael Owen fra Real Madrid i 2005. Da la de 16 millioner pund på bordet – om lag 190 millioner kroner slik kursen lå i 2005.

Almirón, som fyller 25 i februar, kommer fra MLS-klubben Atlanta United.

Der har han gjort sakene sine bra, og har denne sesongen scoret 13 mål og slått elleve målgivende pasninger på 37 MLS-kamper. Den paraguayanske landslagsspilleren brukes primært i en offensiv midtbanerolle.

Nå har han skrevet under på en kontrakt som strekker seg over fem og et halvt år, altså ut juni 2024.

– Jeg er veldig glad og ivrig på å komme i gang og møte mine nye lagkamerater. Ligaen er veldig konkurransedyktig, dette er en historisk klubb og Rafa Benitez selv er en av hovedgrunnene til at jeg er her nå, sier paraguayaneren.

Forventer mål og målgivende



Han vil få draktnummer 24.

– Vi har fulgt Miguel Almíron en stund, og vi så en spiller som har fart i angrep, som kan spille bak en angriper. Vi har en spiller som kan score mål og levere målgivende, sier manager Rafa Benitez.

Nå er han nødt til å ta Premier League-nivået, som er noe ganske annet enn Major League Soccer.

– Vi vet at MLS er en annen utfordring enn Premier League, men han har potensial til å gjøre det vi forventer og trenger, skryter Newcastle-manageren.

Upopulær eier



Mens Newcastle har spart på kruttet på overgangsmarkedet siden opprykket til Premier League, har fansen fått se de andre lagene i nedrykksstriden sette overgangsrekord på overgangsrekord.

Det har ikke gjort presset på den svært upopulære eieren Mike Ashley noe mindre. Ifølge den Newcastle-baserte avisen Chronicle Live, er Sports Direct-eieren ute etter å selge den gamle storheten etter mer enn elleve år i klubben.

Styrtrike Ashley har tidligere forklart at Newcastle må tjene sine egne penger dersom penger skal bli gjort tilgjengelig for spillerkjøp.

– I teorien er jeg milliardær – kanskje til og med multimilliardær – men i realiteten ligger det jeg har i Sports Direct-aksjer. Jeg har ikke pengene i banken, så jeg kan ikke skrive ut en sjekk på to milliarder. Det er veldig enkelt, jeg har det ikke. Jeg må selge Sports Direct-aksjer for å finansiere det, sa Newcastle-eieren til Sky Sports.