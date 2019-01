Da de svenske innebandyjentene hadde gjort seg ferdig med VM-kvalifiseringskampen mot Frankrike, hadde de satt en helt vanvittig verdensrekord.

Så overlegne var svenskene, at de vant med utrolige 61-0(!).

Sverige er verdens beste innebandynasjon på kvinnesiden, og har vunnet alle seks verdensmesterskapene som er blitt spilt siden 2007.

Tidligere var de beste landene direktekvalifisert til VM, men for noen år siden ble det innført et kvaliksystem, der kruttsterke nasjoner som Sverige og Finland, som har tatt sølv fem av de seks gangene svenskene har vunnet gull siden 2007, også er nødt til å delta.

Svenskenes tidligere rekordseier lød 36-0, og etter 22-0 i første periode lå det tidlig i kortene at rekorden sto for fall, skriver Expressen.

– Pinlig

Ellen Rasmussen satte inn det første målet etter bare 16 sekunder, og den gamle rekorden ble tanget da Emelie Wibron avsluttet andre periode med å sette inn 36-0.

– Er det okay å stille spørsmål ved at Sverige må kvalifisere seg til VM og møte for eksempel Frankrike? Ti minutter og Sverige leder med 10-0. Ikke kjekt for noen, skrev Göran Nährström, som var med på å bygge opp Endre til et av Sverige beste lag før han ga seg i 2014, på Twitter.

– Pinlig er ordet. Donald Duck, følger Nährström opp når det står 22-0 til pause.

– Hva er poenget med at Sverige skal kvalifisere seg til VM i innbandy? Klara Molin & co har 36-0 på Frankrike med en periode igjen, spør sportssjefen i Upsala Nya Tidning, Mathias Rutegård, på Twitter.

Nesten ti år gammel rekord

De svenske jentene slakket definitivt ikke av i den siste perioden, der de lekte inn 25 nye mål og sørget for verdensrekord.

Japans 59-0-triumf mot India hadde stått seg i nesten ti år, da de svenske jentene feide Frankrike av banen. Det blir nå kun stående som den største seieren på herresiden.

Den tidligere rekorden på kvinnesiden var Tsjekkias 45-2-seier over Ukraina, satt i forrige VM-kvalik.

Mot Frankrike vant Sverige skuddstatistikken med 124-0. De kom altså ikke et eneste skudd på det svenske målet.

Sofia Joelsson ble den som plukket flest poeng, med ti mål og fem målgivende. Også Sara Steen scoret et tosifret antall mål.

Sverige møter Norge i VM-kvaliken torsdag, og avslutter den mot Danmark fredag.