Christian André Pettersen (29) og hans norske team kom på tredjeplass i konkurransen mot 23 andre land.

– Tusen takk, sa Pettersen fra scenen da han mottok det synlige beviset på bronsen i kokke-VM.

Skuffet

Sverige tok andreplassen, mens danskene vant.

– Dette var ikke det jeg hadde håpet, men jeg kom nå iallefall på pallen. Jeg er skuffet, og har jobbet knallhardt for dette i mange år, men sånn er det, sa Pettersen til TV 2 etter at resultatet var klart.

– Vil vi se deg i konkurranse senere også?

– Man har jo flere sjanser, men det er en lang prosess, sa han.

Pettersen vant Bocuse d’Or Europe i Italia i juni 2018, men tittelen europamester var kun et delmål.

Den siste uken har de konkurrert i Lyon, og onsdag kveld blir resultatene lest opp.

Mestvinnende

Norge har deltatt 10 ganger og hele fem ganger har det endt med gull. De andre gangene er det blitt både sølv og bronse, og derfor har det vært store forventninger til «Team Norge».

Etter 2019 er Norge verdens mestvinnende i konkurransen.

– Det er jo utrolig at Norge er ledende i kokkeverden, sier Pettersen.

Før selve hovedpremiene ble delt ut, var det kåret flere vinnere av underkategorier. Her ble blant annet Danmark ble beste nykommer og Frankrike tildelt prisen for beste spesielle oppsetning. Finland fikk også prisen for nydeligste oppsetning.