18 år gamle Rabbi Matondo har signert for Schalke.

Kontrakten strekker seg til sommeren 2023, bekrefter den tyske storklubben på sine nettsider.

Ifølge Manchester Evening News får Manchester City 123 millioner kroner for unggutten som hadde til gode å debutere for førstelaget.

Overgangen skjer samme måned som Real Madrid hentet Brahim Dìaz fra Manchester City, og halvannet år etter at Jadon Sancho bestemte seg for å flytte utenlands for å spille for Borussia Dortmund.

Særlig sistnevnte har slått ut i full blomst. I høst ble han belønnet med landslagsdebuten for England, til tross for at han bare er 18 år. Matondo slutter seg nå til en av Dortmunds argeste rivaler.

Schalkes nye tilvekst beskrives som en meget hurtig ving, og sies å matche Leroy Sané og Raheem Sterling på fart. Manchester City skal imidlertid ikke være altfor lei seg for at de mister Matondo, hevder den britiske avisen The Guardian.

«Selv om Matondo ble sett på som en lovende spiller, rangerte ikke trenerne i City ham like høyt som Díaz eller Sancho», skriver The Guardian.

På pressekonferansen i forkant av gårsdagens oppgjør mot Newcastle, ble Pep Guardiola konfrontert med overgangen det har vært snakket om i flere dager.

Der roste han Matondo.

– Jeg vet hvor god han er. Han er en utrolig rask ving, og et ungt talent, sa City-manageren, før han fortsatte:

– Klubben jobber veldig bra. Vi har tillit til alle spillerne på akademiet. Hvis de er tålmodige, blir de. Hvis de vil dra, drar de.