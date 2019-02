Støtter Solskjær etter kritikk – oppfordrer United-sjefen til kontroversielle valg

Manchester United berget ett poeng på overtid, men etter 2-2 hjemme mot Burnley er kritikk uunngåelig.

Solskjær lot sentrale spillere hvile, og særlig laguttaket ble kritisert.

«Han gjør sine første feil som midlertidig manager», skrev Manchester Evening News' Samuel Luckhurst i sin spalte, samtidig som han var sterkt kritisk til Solskjærs valg.

Simon Peach i Press Association mente i intevju med TV 2 at alle endringene gjorde at det manglet «sammenheng, flyt og kreativitet».

– Det er en forventet kritikk, men jeg forstår den ikke, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Det er alltid slik at når man taper kamper eller avgir poeng når det rulleres, så peker man alltid på laguttaket. Men det er en treners lodd. Han må ta ut det laget som er nok til å vinne den kampen, men må også tenke langsiktig i det tette kampprogrammet.

– En knivsegg

Han mener det er lett å være etterpåklok. Ved seier hadde det ikke vært et spørsmål, og om han hadde spilt stjernene i hver kamp, noe som kunne ført til flere skader, ville også det blitt slaktet. Han påpeker også at Manchester City tirsdag tapte for Newcastle etter å byttet litt på laget.

Å treffe med den rette balansen av bytter og rullering på laget blir en nøkkel for Solskjærs United. I de fire siste månedene av sesongen skal United kjempe om en plass i topp fire i ligaen og spille sluttspill i Champions League. Samtidig er rødtrøyene fremdeles med i FA-cupen.

– Det er ekstremt viktig, og det er noe av det vanskeligste. Det er en knivsegg som er noe av det vanskeligste for en manager å balansere. Man vil spille med sterkest mulig lag, som også skal fungere sammen. Så skal man også unngå skader på de beste spillerne. Er det noe smårusk, så må du ta hensyn til det noen ganger. Andre ganger må du gamble. Da kan også det gå galt.

Særlig fikk valget av Andreas Pereira på midtbanen kritikk. Kanskje spesielt fordi han tabbet seg ut i forkant av Burnleys ledermål.

Bør prioritere to turneringer

Petter Myhre mener det er veldig forutsigbart at spørsmålene kommer, men støtter Solskjærs rulleringspolitikk. Han mener sågar at den norske United-sjefen bør ta noen knalltøffe og kanskje til og med kontroversielle valg, når det gjelder prioriteringer.

– Han må konsentrere seg om å vinne de viktigste kampene. For ham vil det si FA-cupen, og det vil si Champions League. Det blir de to viktigste arenaene for ham nå. Selv om selvfølgelig Manchester United som klubb ønsker å være med i CL neste år, og derfor gjerne vil havne i topp fire i ligaen, sier Myhre.