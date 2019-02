På flukt fra politiet i årevis – nå er nordmannen tatt

Grytidlig tirsdag morgen klokken 06:09 lander et fly fra Thai Airways blant tunge snøfiller på Oslo lufthavn Gardermoen.

Nøyaktig 11 timer og 49 minutter tidligere tok det av fra New Bangkok International Airport i Thailand.

Blant de vanlige rutepassasjerene om bord i flight TG954 sitter to norske polititjenestemenn som har vært ens ærend i Asia:

De har vært og hentet hjem en nordmann pågrepet i Malaysia.

Rett i arresten

Den 49 år gamle mannen heter Helge Moan og har siden februar 2013 vært etterlyst internasjonalt for grovt bedrageri.

– Det stemmer at en norsk statsborger ble pågrepet for få dager siden i Malaysia. Norsk politi har vært og hentet vedkommende og eskortert ham hjem til Norge. Han landet på Gardermoen tirsdag, sier leder for etterforskningsseksjonen ved Enhet Øst i Oslo politidistrikt, politioverbetjent Terje Bechmann Dahl, til Åsted Norge.

Moan ble kjørt rett til sentralarresten ved politihuset på Grønland og skal fremstilles for varetektsfengsling klokken 13 onsdag.

I en pressemelding onsdag skriver politiet at mannen er siktet for nærmere 40 bedragerier og identitetstyverier i perioden mai 2012 til september 2018.

Politiet har registrert mer enn 100 fornærmede i saken.

Åsted Norge i 2017

I 2017 gikk politiet ut i Åsted Norge og advarte mot 49-åringen som i årevis skal ha svindlet nordmenn fra sitt skjulested i Malaysia.

Åsted Norge har vært i Kuala Lumpur og lett etter Moan på ulike adresser han tidligere har hatt tilknytning til, uten hell.

Den ettersøkte har dermed vært på frifot frem til nå.

Hodepine for politiet

49-åringen fra Manglerud i Oslo har lenge vært en hodepine for norsk politi.​

Mannen som opprinnelig het Lars Rune Solberg, har 13 konkurser bak seg, og flere fengselsdommer for økonomisk kriminalitet.

Politiet mistenker at han har svindlet hundrevis av nordmenn for titalls millioner kroner over en årrekke.

På få år fikk politiet inn 155 anmeldelser i sakskomplekset. Det har stadig kommet inn nye saker til politiet. Bare etter nyttår er det registrert rundt 40 nye saker.

Hver og en av sakene kan fremstå som små: Hvert bedrageri han er mistenkt for, har vært på rundt 30 000 kroner. Det blir likevel store summer med nærmere 200 fornærmede personer i sakskomplekset.

Skal ha misbrukt uskyldige

Helge Moan skal ha fått tilsendt flere millioner kroner til sine konti i Malaysia.