Det norske Ajax-talentet Dennis Johnsen (20) lånes ut fra Ajax til gamleklubben Heerenveen ut sesongen. Det bekrefter Ajax.

Johnsen har kontrakt med Ajax ut 2021-sesongen, men som en del av låneavtalene har Heerenveen sikret seg en opsjon på å hente trønderen på permanent basis.

20-åringen forlot Rosenborg til fordel for Heerenveen i 2015, og spilte der i to sesonger før Ajax kom på banen i 2017.

Etter et og et halvt år i storklubben, har det totalt blitt fire kamper for førstelaget.

Kantspilleren har også scoret åtte mål på 41 kamper for Ajax-reservene, men ønsket å forlate klubben i januar for å få spille førstelagsfotball.

– Det er stor konkurranse i Ajax. Det er mange gode vinger, og jeg er nødt til å spille for å bli bedre. Og aller helst på et høyt nivå. I Heerenveen må og vil jeg vise at jeg kan håndtere nivået i Eredivisie, sier Johnsen til Heerenveen.

Overgangen har raskt kommet i orden i løpet av de siste dagene, og 20-åringen tror det er klokt å gå til en klubb han kjenner.

– Siden jeg dro har ting forandre seg, men Heerenveen er ikke et ubeskrevet blad for meg. Jeg kjenner klubben og spillestilen. Jeg mener jeg kan tilpasse meg raskere her enn hos en klubb jeg ikke kjenner, sier han.

Selv om denne sesongen har vært tung, mener Johnsen at han har blitt bedre i Ajax.

– Selvsagt ville jeg likt å spille på førstelaget, men du blir bedre av å trene med gode spillere som (Hakim) Ziyech og (Dusan) Tadic. Jeg har vokst som fotballspiller​.