Befruktningsseminar skal gi bygda flere barn

– Statsministerens formaninger om å lage flere barn kom i rett tid, sier Gerda Husby. Ettbarnsmora i Stjørna har sammen med flere bekymrede bygdesjeler gått sammen om helgas «befruktningsseminar».

Premierer gravide

Det var rektor på skolen som først varslet sin bekymring. Hun så at skolens elevtall stadig minket. Bygda Stjørna på Fosen i Trøndelag ble barnefattigere, år for år.

– Jeg, rektor, og noen flere bestemte oss for å ta grep, og snu trenden. Gerda Husby, som selv jobber i det private næringslivet, er en som har flyttet tilbake, fra storbyen, og hjem til bygda.

Befruktningseminaret på fredag skal inspirere - og premiere.

De parene som kommer «først til mølla», altså treffer nærmest datoen 7.november (280 dager etter befruktningsseminaret), får en befruktningskurv.

Den lokale banken og det private næringslivet bidrar med følgende i kurven:

Barneforsikring i ett år

Ett års forbruk av bleier

Barneklær for 2 000 kroner

Snakker ned seg selv

– Men hva er galt med bygda da, hvorfor får dere ikke flere til å bo der?

– Jeg tror vi må erkjenne at vi er flinkere til å snakke ned oss selv, enn det motsatte, påpeker Gerda. Som hevder at det finnes masse fritidstilbud på bygda. Nå vil hun snakke fram bygdesamfunnet, for en gangs skyld.

– Her har vi korps, håndball, skiskyting, og så har vi et alpinanlegg et kvarter unna, og vi har også rideskole i nærheten. Det mangler ikke på tilbud!

Hun, som er mor til en tiåring, hevder bestemt at det ikke er noen grunn til å kjede seg i bygde-Norge, verken for voksne eller barn.

Befruktere i alle aldre

Tilbake til seminaret. Som ikke må forstås som direkte inseminering.

– Dere vil ha 60 + med på seminar også?

– Ja, hør, de er viktige for at kabalen skal gå opp. Mange eldre innbyggere sitter med svære eneboliger, noe som kan friste potensielle innflyttere i fruktbar alder.

Gerda beskriver hvordan de ser det for seg.

De eldre må slippe tak i de store husene sine, la de yngre i etableringsfase kjøpe dem, og bygge sine egne mindre bo-enheter. Tilpasset alderen. For de eldre innbyggerne må jo gjerne bli boende. Gerda vil ikke skyve dem fra seg.