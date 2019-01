TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad sier at Myhr Nossum må ta de vonde valgene.

– Nossum har en møkkajobb. Han må se løpere inn i øynene og si at de ikke er gode nok, sier Skinstad.

Landslagstreneren innrømmer at det kommer til å bli tøft.

– Jeg har vel vært både heldig og uheldig med at så mange av løperne har gått så fort og markert seg denne sesongen. Selvfølgelig gruer jeg meg for å måtte vrake noen. Dette er tross alt gutter jeg er sammen med 250 dager og er glad i.

– Hva er tyngst: å plukke ut de 12 som skal til VM eller de fire som skal gå hver distanse?

– Det er uttak på de enkelte distanser. Det blir tøffest på 30 kilometer og stafetten.

– Hva er grunnfilosofien? Er det rotasjon i mannskapet, eller de beste til enhver tid?

– Jeg er veldig sosialdemokrat ellers i året, men her er det ikke snakk om noen rotasjon som er så populært i fotball. Jeg vet at uthvilte bein kan være viktig på de siste løpene i et mesterskap, men det er harde fakta og resultater som legges til grunn. Og dette har vi snakket mye om på veien fram til uttaket.

– Du nevnte stafettlaget. Er du forberedt på en situasjon hvor du må vrake en veteran som Martin Johnsrud Sundby?

– Det spiller ingen rolle om det er Martin Sundby, Johannes Klæbo eller om Petter Northug hadde vært med – det betyr ingenting hva de heter. Hvis andre er bedre må jeg vrake noen, uansett hva de heter.

TV 2s langrennsekspert, Petter S. Skinstad, føler seg trygg på at Myhr Nossum tar ut de beste løperne.

– Den største utfordringen blir nok å plukke ut de fire som skal gå 30 kilometer med skibytte i Seefeld. Det er en distanse som de går for første gang denne sesongen på lørdag, og her blir det litt av et "rotterace", sier Skinstad.