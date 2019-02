Falske kompetansebevis i omløp - frykter ulykker

Det kreves kompetansebevis for å kjøre gravemaskiner, kraner, dumpere og andre tunge anleggsmaskiner.

Et kompetansebevis dokumenterer at innehaveren har gjennomført sikkerhetsopplæring på den aktuelle maskinen.

I en serie artikler skriver Anleggsmagasinet at det er mulig å kjøpe falske kompetansebevis.

Ble mistenksom

En polsk maskinfører forteller i bladet om hvordan han fikk vite at han kunne kjøpe et bevis for 15.000 kroner fra et opplæringsfirma i Vestfold, og delta på et timeslangt kurs.

Mannen forteller at han handlet i god tro, men ble mistenksom da beviset kom i posten. Der gikk det fram at mannen kunne operere både hjullaster, gravlaster, truck og andre kjøretøyer han knapt hadde sittet i. Selv hadde han bare søkt om kompetansebevis på gravemaskin, skriver Anleggsmagasinet.

Praksisen innebærer en risiko for at folk uten noen som helst opplæring på tunge maskiner opererer på norske byggeplasser.

Siktet bedriftsleder

9. januar slo politiet til mot opplæringsfirmaet i Vestfold. Det ble gjort flere beslag, og selskapets administrerende direktør er siktet for overtredelse av arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter om administrative ordninger.

– Vi etterforsker om opplæringsbedriften har fulgt kravene som følger av lov og forskrift for å utstede slike bevis, sier politiadvokat Ingvild Greve i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Saken etterforskes av a-krimsenteret, hvor både politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV deltar.

– Vi er bekymret for at dette kan medføre arbeidsulykker og tar derfor saken på alvor, sier Ingvild Greve.

Omfattende opplæringspakke

Det lovfestede kompetanseopplegget omfatter 40 timer med teori, praktisk kjøring og en treningsperiode med en godkjent fadder. Kurset avsluttes med oppkjøring og eksamen og koster 7000 kroner.

Et ulovlig kompetansebevis koster 15.000 kroner og omfatter i beste fall en halvtimes videosnutt, skriver Anleggsmagasinet.

Det finnes ikke noen sentral etat som utsteder kompetansebevis, slik Statens vegvesen utsteder standardiserte førerkort. Det er mange som utsteder kompetansebevis, og det finnes mange utgaver av gyldige kort. Dette gjør det vanskelig for arbeidsgivere å kontrollere om et kompetansebevis er ekte.

– Kompetansebeviset i seg selv gir en oversikt over de maskinklasser det er gitt opplæring i, forklarer tilsynsleder Tore Jeppe Sørhaug i Arbeidstilsynet i en epost til TV 2.