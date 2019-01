I Lofoten har det de siste dagene vært stor skredfare, og opptil 200 personer har vært evakuert. Faren skal nå være over, og beboerne har fått flytte hjem igjen.

Det er likevel fare for skred flere steder, og ikke bare i nord. Onsdag ettermiddag gikk det et skred på Grande i Geirangerfjorden.

– Skredet har en bredde på omtrent ti meter, og fylkesvei 63 er stengt i det aktuelle området, sier operasjonsleder Tor André Grand Franck til TV 2.

Nå jobber nødetatene med å sikre veien, for å sørge for at ingen andre kjører inn mot skredområdet.

Ble nesten tatt

Mens skredet raste nedover fjellet, kjører en buss like under. Til TV 2 forteller bussjåfør Steinar Maråk at han så snøskredet først da han hadde kjørt forbi.

– Da jeg kom omtrent 200 meter fra raset, så jeg i speilet, og det var helt hvitt bak meg, forteller Maråk.

Han kjører samme rute to ganger hver dag, og i dag var han alene i bussen.

– Jeg har kjørt buss i 25 år, i tillegg til en tidligere karriere som brøytebilsjåfør. Så jeg har opplevd å være nære før, forteller Maråk, som kommer til å kjøre samme rute når veien åpnes på fredag.

– Kjør, kjør, kjør!

I bakgrunnen i videoen hører man samboerparet Hans Martin Homlong og Mari Lattik snakke. Det er de som fanget det spesielle øyeblikket på video.

– Vi var på den andre siden av fjorden da vi hørte skredet komme. Vi så etter biler, da bussen plutselig kom kjørende, forteller Mari.

De fulgte med i spenning for å se om bussen ble tatt av skredet, og forteller at de viste videoen til Maråk etterpå. På videoen kan man høre dem rope i bakgrunnen:

– Faen, faen, faen. Bare kjør! Han ser det nok ikke, sier Hans Martin.

– Han er rett under skredet nå, kimer Mari inn.

– Kjør, kjør, kjør, kjør, maner Hans Martin videre.

Etter at bussen hadde kommet seg unna skredet, besluttet paret å komme seg trygt hjem.

Nytt snøvær

Sør-Norge har hatt noen rolige dager siden snøkaoset som inntraff i helgen. Uværet er likevel ikke helt over.

Nå melder meteorologene om nytt snøvær, hovedsakelig i Aust-Agder og Telemark, med rundt 30 centimeter på det meste.

– I morgen vil det komme en del snø i Sør-Norge. Agder-fylkene kan få opptil 30 centimeter. Telemark kommer på andreplass med opptil 20 centimeter, sier meteorolog i StormGeo Isak Slettebø til TV 2.

Det ventes snø stort sett hele dagen, med størst mengder utpå kvelden.

– En del sol

Også fredag er det Sørlandet som får mest snøbyger.

Meteorolog i StormGeo Isak Slettebø. Foto: PRIVAT

– Det vil avta noe, men det kan komme opptil 15 centimeter snø i Aust-Agder og Telemark på fredag også, sier Slettebø.

Troms, Vestlandet og Trøndelag blir de fineste stedene i landet de neste dagene, med relativt rolig vær, en del sol.

Oslo-området vil få litt snøvær tidlig fredag.

– I Oslo-området vil det snø ganske intenst i noen timer på morgenen frem til klokken ni, men så roer det seg på ettermiddagen. Det vil nok maks komme rundt fem centimeter, sier Slettebø.