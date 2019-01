Sjelden har vi ventet lenger på en bilmodell enn det som er tilfelle med Tesla Model 3.

I mars 2016 viste Tesla-sjef Elon Musk fram bilen for første gang – og Tesla åpnet for reservasjoner.

Kundene lot ikke vente på seg. Flere hundre tusen fra hele verden satte seg på venteliste. Nå var det bare å komme i gang og få den i produksjon.

Det viste seg å by på en god del problemer. Tesla har slitt med å få opp volumet, men på slutten av fjoråret løsnet det. Og nå er det bare kort tid til de første norske kundene får bilene sine.

Må treffe blink

Tesla har også fått et lite antall biler til landet, en av dem har Brooms bilekspert Benny Christensen akkurat hatt noen timer bak rattet i.

– Jeg har sett denne bilen ved flere anledninger, også sittet i den. Men jeg har aldri hatt muligheten til å kjøre den før. Så det var jeg spent på! Dette er jo bilen som for alvor skal gjøre Tesla til et volummerke. Her skal de konkurrere med mange andre elbiler. Og da må de treffe blink hvis det skal bli suksess, sier Benny.

Vi har vært på besøk hos Tesla og sett på og kjørt Model 3 ​

Ikke vanskelig å se at dette er en Tesla, Model 3 har mye til felles med storebror Model S.

Mest sporty utgaven

– Og hvis vi skal avsløre det med én gang: Synes du de har klart det?

– Mitt førsteinntrykk sier ja. Model 3 er en bil som imponerer meg på mange områder. Den gjør veldig mye av det samme som storebrødrene Model S og Model X. Samtidig er den smekrere og mer lettkjørt. Jeg har kjørt Performance-modellen med såkalt long range-batteri. Den har en rekkevidde på imponerende 530 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Ferdig utstyrt snakker vi prislapp på ca 550.000 kroner for denne bilen, forteller Benny.

– Dette er den mest sporty Model 3-utgaven. Det merkes godt på fjæring og understell. Bilen er fast satt opp. Ikke så mye at det blir ukomfortabelt, men det merkes at Tesla har prioritert det sporty her. Og den går som et olja lyn. 0-100 km/t tar ikke mer enn 3,5 sekunder. Skyvet er helt voldsomt, her blir du virkelig trykket tilbake i setet, smiler Benny.

Slik kommer du lenger med elbilen

Alt styres fra skjermen

Der Model S er en femdørs kombi og Model X en SUV, har Tesla gått for sedankarosseri på Model 3. Det betyr blant annet begrenset bagasjeromsåpning.

– Det er en løsning som naturlig nok setter noen begrensninger. Men ut over det mener jeg dette er en bil som bør duge fint for familier, i alle fall hvis man ikke har de helt store plassbehovene. Du kan naturligvis ha skiboks. Men hengerfeste er den ikke godkjent for, i alle fall ikke i starten, forteller Benny.

– Hva med den senterplasserte skjermen, hvordan oppleves den i praksis?

– Her har Tesla gått for en ganske radikal løsning. Det er to brytere/hendler her: Girvelger og blinklysbryter. Alt annet styres fra skjermen. Og da mener jeg alt, fra vindusviskere til åpning av hanskerommet. Og naturligvis all informasjon som speedometer og rekkevidde. Det er nok en løsning som krever litt tilvenning og som kanskje ikke passer alle. Men samtidig blir det veldig ryddig og oversiktlig inne i bilen, sier Benny.

Kristoffer kjøpte Tesla-SUV, det var bare ett problem...

Tesla vil ikke si noe om hvor mange bestillinger de har på Model 3 fra norske kunder, men her det snakk om mange tusen.

Sammnlignet med Model S

– Jeg er også positivt overrasket over materialvalg og finish i interiøret. Noen forventer seg kanskje at dette skal være litt spareprodukt, men slik synes jeg absolutt ikke det er. Materialkvaliteten er god og finishen høy.

– Men som eier av Model S, hva vil du si er den største forskjellen på den og Model 3?

– Det er nok at S både er, og føles, en god del større. Jeg sitter lavere i Model 3 og merker også mer hjulstøy, den er ikke like godt støyisolert. Model S er også mer komfortabel og den ekstra akselavstanden gir roligere veiholdning. Model 3 er den litt mer lekne og krakiske lillebroren. Og det er vel også akkurat som det bør være mener Benny.

Folkevandring: Her viste de frem Model 3 første gang i Norge

Vi i Broom sendte live på Facebook-siden vår fra den aller første kjøreturen. Under kan du se hele klippet, direkte og uredigert. Og hvis du stusser på høydeformatet: Det er slik fordi det er formatet Facebook godtar: