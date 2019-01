Vikings supportere sørget for elleville jubelscener da klubbens opprykk til Eliteserien ble feiret med banestorming etter at klubben hadde sikret opprykket i siste serierunde mot Kongsvinger.

Doms- og sanksjonsutvalget til Norges Fotballforbund var imidlertid ikke like fornøyd med saken og endte med å innstille på en bot på 5.000 kroner til Viking.

Det fikk mange i fotball-Norge til å reagere, blant annet TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Hvis noen skulle bli straffet her, så er det de som ikke stormet banen, uttalte Mathisen.​

Den kjente Stavanger-komikeren Rune Bjerga var så frustrert over boten at han egenhendig tok på seg å betale den. Da det først ble kjent at den var på 5.000 kroner, tok han like godt med seg 5.000 kronestykker til Viking stadion:

Se det artige innslaget her:

Påtalenemnda uenig i alvorlighetsgraden

Nå er det likevel klart at Viking slipper bot for banestormingen.

I dag offentliggjorde NFF at påtalenemnda har vurdert saken - og kommet fram til at Viking ikke fortjener bot likevel.



Les hele pressemeldingen HER (ekstern lenke).

Utvalget skriver at de objektivt sett er enig med Påtalnemnda er enig i synspunktene til anmeldelsen, men skriver:

«Utvalget er imidlertid av den oppfatning at den foreliggende sak skiller seg i betydelig grad fra de tidligere sammenlignbare sakene som er behandlet av Utvalget hva gjelder storming av spillebanen».

Det pekes blant annet på at stormingen ikke var preget av aggresjon, provokasjon eller omhandlet fysiske elementer.

«Det legges derfor i formildende retning vekt på at tilskuerne tok seg ut på spillebanen i glede for å feire klubbens opprykk til Eliteserien, og at både spillere, trenere, administrativt apparat og tilskuere som befant seg på banen uttrykte glede med hverandre», heter det.

«Utvalget har derfor kommet til at klubben ikke blir å sanksjonere for at kampens tilskuere tok seg inn på spillebanen etter kampslutt», konkluderer NFF.