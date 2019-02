Annie (81) var ikke i tvil da hun fikk diagnosen: – Ok, da vet jeg hva jeg vil gjøre

– Prosessen er veldig overvåket, og man føler seg godt ivaretatt av profesjonelle, sier han videre.

Folk er for - leger er i mot

I Norge er en majoritet av befolkningen for å legalisere eutanasi. I en undersøkelse foretatt av TNS Gallup for TV 2 i 2015, svarte 53,3 prosent av aktiv dødshjelp burde være lovlig. 35 prosent svarte nei. Legestanden er imidlertid mer skeptisk enn folkeopinionen.

I en fersk rapport fra Senter for medisinsk etikk svarte 9,1 prosent av respondentene seg «svært enig» og 21,5 prosent «litt enig» i at aktiv dødshjelp bør tillates for personer som har «en dødelig sykdom med kort forventet levetid».

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i 2016, og viser en liten økning i leger som støtter eutanasi i visse situasjoner, sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i 1993. Men fremdeles svarer over 50 prosent av legene at de er litt uenig, eller svært uenig, i spørsmålene om legalisering av aktiv dødshjelp.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening

– Hovedbudskapet er at det fortsatt er en majoritet som er imot legalisering av assistert dødshjelp. Det finnes en minoritet som er for å legalisere aktiv dødshjelp i visse situasjoner, sier forsker Morten Magelssen ved Senter for medisinsk etikk til TV 2.

Magelssen er en av forskerne bak studien. Han sier det er ubetydeilge forskjeller mellom holdningen til yngre og eldre leger i dette spørsmålet, men at de ser at de mest religiøse legene oftere er motstandere av legalisering.

– Vi har ingen vitenskapelig dokumentasjon av hvilke grunner leger har til å være så skeptiske til dødshjelp, men det er trolig svært viktig for mange at dødshjelp går imot den tradisjonelle legeetikken, sier Magelssen.

– En bekymring er at det kan være vanskelig å begrense en slik rettighet, og man frykter at lovverket ikke skal være tydelig nok. I tillegg er det frykt for at det kan oppstå press på svake grupper, sier forskeren.

Psykiske lidelser og demens

Siden eutanasi ble innført i Nederland for 16 år siden, har antall personer som får innvilget dødshjelp, mer enn tredoblet seg. De aller fleste som søker har fysiske uhelbredelige sykdommer. Etiske diskusjoner har oppstått når mennesker med mentale sykdommer har fått innvilget dødshjelp.

I 2017 fikk 83 personer hjelp til å dø på grunn av psykiske lidelser i Nederland. Blant dem var 29 år gamle Aurelia Brouwers, som delte mye av sin historie på sosiale medier og i dokumentarer.

– Hvert åndedrag jeg tar er tortur, forklarte hun. Hun hadde slitt med psykisk sykdom siden barndommen.

I landene som praktiserer assistert dødshjelp, er demens en av grunnene til at folk ønsker å avslutte livet. Men beslutningen må tas før sykdommen har kommet langt. Hvis pasienten vurderes så syk at man ikke er sikker på at pasienten vet sitt eget beste, vil vedkommende få avslag.

Kritikere mener dette fører til at de som får sykdommen søker om å få assistert dødshjelp før de egentlig er klare for å avslutte livet, i frykt for å bli avvist på et senere stadium.

I 2018 ble en nederlandsk lege siktet etter å ha gitt en 74 år gammel dement kvinne eutanasi fordi hun hadde vært tvetydig i dødsønsket sitt, skriver dutchnews.nl. 74-åringen hadde langt framskreden demens. Saken er den første som kommer opp for nederlansk rett siden loven om eutanasi ble innført i 2002.